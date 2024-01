Der Januar geht - und mit ihm auch der Winter im Südwesten?

Stuttgart - Viele Wolken und milde Temperaturen werden in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg erwartet.

Noch ist Winterzeit: Der kühle und vernebelte Bodensee zeigt sich von seiner schönsten Seite. © Felix Kästle/dpa

So prognostizierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Mittwoch bis zu 11 Grad am Rhein und Neckar. Auch wenn die Wolken vielerorts den Himmel dominieren, soll es überwiegend trocken bleiben.

Etwas nasser könnte es dann ab dem morgigen Donnerstag werden. Dann nämlich bringt eine Kaltfront von Nordwesten etwas Regen nach Baden-Württemberg, die in Kombination mit kälterer Luft einen etwas ungemütlicheren Tag bescheren dürften.

Dennoch sind Höchstwerte bis zu 11 Grad am Oberrhein ein kleiner Lichtblick an einem insgesamt stark bewölkten Donnerstag.

Nach der Kaltfront ist in der Nacht zum Freitag leichter Frost möglich. Der Wetterdienst erwartet jedoch keinen Regen mehr. Doch Vorsicht: Gebietsweise kann es laut DWD durch überfrierende Nässe glatt werden. Tagsüber soll es bei einem Mix aus Sonne und Wolken wieder milde Temperaturen bis zu 11 Grad warm werden.