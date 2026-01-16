Durchhalten lohnt sich: NRW-Wetter wird zum Wochenende fast frühlingshaft

Köln - Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) schaltet das klassische Januar-Wetter zum Wochenende einen Gang runter und die Sonne meldet sich in NRW zurück.

Zum Wochenende darf NRW eine Menge Sonne tanken. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Der Freitag startet noch teils windig, das legt sich aber im Laufe des Vormittags. Danach wechseln sich viele Wolken mit ein paar Sonnenstrahlen ab.

Vor allem im Westen kommt am Nachmittag und Abend immer mal wieder Regen runter, im Osten bleibt es oft trocken. Die Temperaturen sind für Januar ziemlich warm: 9 bis 13 Grad, in höheren Lagen um die 6 Grad.

Auch in der Nacht kann es vereinzelt regnen und stellenweise ist Nebel angesagt. Die Temperaturen gehen runter auf 6 bis 2 Grad, in den Bergen um den Gefrierpunkt.

Der Samstag macht schon deutlich mehr Lust auf einen Spaziergang. Anfangs gibt es noch ein paar Wolken, später wird es oft freundlich bis sonnig. Regen ist kaum ein Thema. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad, im Bergland um die 5 Grad.

In der Nacht zum Sonntag wird es kalt und klar, zumindest teilweise. Mancherorts hält sich Nebel, und gerade im Bergland kann es morgens glatt werden. Die Werte rutschen auf +2 bis -3 Grad.