Frost in Frankfurt und Hessen: Winterwetter sorgt für glatte Straßen

Wettervorhersage: Die Menschen in Frankfurt und Hessen müssen sich am Mittwoch und den folgenden Tagen auf kalte Wintertage und frostige Nächte einstellen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das Winterwetter in Frankfurt und Hessen dauert an, Autofahrer müssen mit glatten Straßen rechen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Auch der Dienst Wetteronline.de (Grafik) sagt weiterhin frostige Wintertemperaturen für Hessen voraus: Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen. © Montage: Bernd Weißbrod/dpa, Screenshot/wetteronline.de Nach dichter Bewölkung und leichtem Sprühregen am Mittwochmorgen und -vormittag sollen sich die Wolken ab dem Nachmittag auflockern, dann sei es auch zunehmend niederschlagsfrei in Hessen. Die DWD-Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 2 und 5 Grad sowie einen schwachen Wind aus Südwest. Auch am Donnerstag, Freitag und Samstag soll das Wetter in Frankfurt und Hessen von wechselnder bis starker Bewölkung geprägt sein. Zeitweise müsse mit Sprühregen, Regen, Schneeregen oder gar Schnee gerechnet werden, nur der Samstag sei voraussichtlich frei von Niederschlägen. Die Temperaturen erreichen demnach am Donnerstag 3 bis 5 Grad in der Spitze, am Freitag sollen es maximal 1 bis 5 Grad und am Samstag 3 bis 6 Grad werden. Der ansonsten schwach bis mäßig wehende Wind könne zudem am Freitag auch vereinzelt zu starken Böen anschwellen.

Bis zu minus 5 Grad: Frostnächte in Hessen