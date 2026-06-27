27.06.2026 12:08 Hitze in Deutschland im Liveticker: Bis zu 42 Grad und heftige Unwetter möglich

Die Hitze bringt Deutschland ins Schwitzen. TAG24 berichtet in einem Liveticker über die aktuellen Entwicklungen.

Deutschland - Seit Tagen lässt eine Hitzewelle Menschen in Deutschland kräftig schwitzen. Am Freitag wurde gar ein neuer Rekord im Saarland aufgestellt: 41,3 Grad zeigte das Thermometer in Saarbrücken-Burbach an. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) könnte es am Wochenende sogar noch heißer werden!

Schatten und jede Menge Wasser! Bei den aktuellen Temperaturen kommt jede Abkühlung recht. © Daniel Löb/dpa Im Osten, speziell in der Lausitz, seien 42 Grad möglich. In den übrigen Teilen Deutschlands werden demnach 32 bis 38 Grad erwartet. Die extreme Hitze könnte schon am Samstag Konsequenzen haben, heftige Unwetter drohen! Besonders an der Nordseeküste sowie vom westlichen Mittelgebirgsraum bis in den Nordosten werden teils schwerste Gewitter erwartet. Auch am Sonntag soll es laut DWD nicht nur warm, sondern mit Sturmböen, Starkregen und Hagel auch nass und so richtig ungemütlich werden. Wetter Deutschland Berlin und Brandenburg: Extreme Hitze bis Sonntag, Gewitterrisiko steigt TAG24 berichtet für Euch in einem Liveticker über die aktuellen Entwicklungen.

27. Juni, 12.08 Uhr: Bahnbetreiber stellt Verkehr in NRW am Nachmittag ein

Bahnbetreiber National Express stellt am Nachmittag in Nordrhein-Westfalen wegen der hohen Temperaturen vorübergehend den Betrieb aller RRX-Linien ein. Betroffen sind zwischen 13 und 19 Uhr die Linien RE1, RE4, RE5, RE6 und RE11. Die Züge fallen auf dem kompletten Laufweg aus. Die Maßnahme diene dem Schutz der Fahrgäste und Mitarbeitenden und solle verhindern, dass es unter den aktuellen außergewöhnlichen Wetterbedingungen zu ungeplanten Zugausfällen kommt.

Fahrgäste der RRX-Linien müssen sich nach Alternativen umsehen - oder lieber im kühlen Zuhause bleiben. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

27. Juni, 12.03 Uhr: Hitze-Hotspot in Bayern ist die Kleinstadt Kitzingen

Die Hitze in Bayern bricht Rekorde: Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitag mit 40,8 Grad im unterfränkischen Kitzingen die höchste Temperatur registriert, die jemals im Freistaat gemessen wurde. Und sowieso: Kitzingen ist ein echter Hitze-Hotspot! Die Kleinstadt nahe Würzburg war bereits im vergangenen Jahr am 2. Juli mit 39,1 Grad nach DWD-Angaben der heißeste Ort im Freistaat.

Auch im bayerischen Kitzingen ist es in Anbetracht der Hitze ratsam, immer etwas zu trinken bei sich zu haben. © Daniel Löb/dpa

27. Juni, 11.42 Uhr: Heftige Unwetter drohen, Wetterdienst warnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für dieses Wochenende vor heftigen Unwettern. Am Samstag werden nachmittags und abends an der Nordseeküste sowie vom westlichen Mittelgebirgsraum bis in den Nordosten lokale kräftige Gewitter erwartet. Auch für Sonntag sind gebietsweise teils schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr angekündigt. Laut DWD drohen Sturmböen, heftiger Starkregen und großer Hagel.

Es drohen kräftige Gewitter über Deutschland. © Patrick Pleul/dpa

27. Juni, 11.35 Uhr: Städte- und Gemeindebund ruft zum Wassersparen auf und bringt Verbote ins Spiel

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat die Bürger wegen der Hitze dringend zum Wassersparen aufgerufen und notfalls Verbote ins Spiel gebracht. "Bei dieser Hitze appelliere ich dringend an den gesunden Menschenverstand, in den kommenden Tagen bitte ganz besonders sparsam mit dem kostbaren Wasser umzugehen", sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagsausgabe). Zunächst solle so lange wie möglich auf Freiwilligkeit gesetzt werden, sagte Berghegger. "Wenn das nicht funktioniert, müssen die Behörden vor Ort auch Verbote aussprechen." Berghegger beklagte zugleich fehlende Mittel für ausreichenden Hitzeschutz in den Kommunen.

Geht es nach dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB), dann sollte derzeit kein Tropfen Wasser verschwendet werden. (Symbolfoto) © 123RF/koca777

27. Juni, 11.27 Uhr: Temperaturrekord in Deutschland und nächste Höchstwerte in Sicht