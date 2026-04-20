Kühles Frühlings-Wetter in Frankfurt und Hessen: Wann wird die 20-Grad-Marke erreicht?

Frankfurt am Main - Kühle Luft strömt von Nordwesten nach Hessen und prägt das Wetter der kommenden Tage. Erst am Donnerstag soll die 20-Grad-Marke wieder erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Kühles April-Wetter in Frankfurt und Hessen: Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Dienstag 14 bis 15 Grad in der Spitze voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) 12 bis 16 Grad. © Montage: 123RF/bloodua, Screenshot/Wetteronline.de

Am Montag ist die Wetterlage demnach zweigeteilt: Während im Norden eine starke Bewölkung und zeitweise auch etwas Regen vorherrschen, gilt für den Rest von Hessen: "sonst heiter bis wolkig und niederschlagsfrei".

Die Temperaturen erreichen in der Spitze 10 bis 15 Grad. Dazu soll laut den Meteorologen ein "meist mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen" wehen.

In der Nacht zu Dienstag soll sich die starke Bewölkung dann über dem ganzen Bundesland ausbreiten. Gebietsweise kann es zu Regen oder Sprühregen kommen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 6 bis 1 Grad, örtlich ist leichter Frost in Bodennähe möglich.

Wolken und vereinzelte Regenschauer prägen auch den Dienstag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel. Es soll aber "im Tagesverlauf zunehmend heiter" werden.

Mit 12 bis 16 Grad in der Spitze bleibt es eher kühl. Dazu wird ein mäßiger Wind aus Nordost erwartet, der bisweilen aber zu starken Böen anschwellen kann.