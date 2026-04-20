Kühles Frühlings-Wetter in Frankfurt und Hessen: Wann wird die 20-Grad-Marke erreicht?
Frankfurt am Main - Kühle Luft strömt von Nordwesten nach Hessen und prägt das Wetter der kommenden Tage. Erst am Donnerstag soll die 20-Grad-Marke wieder erreicht werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.
Am Montag ist die Wetterlage demnach zweigeteilt: Während im Norden eine starke Bewölkung und zeitweise auch etwas Regen vorherrschen, gilt für den Rest von Hessen: "sonst heiter bis wolkig und niederschlagsfrei".
Die Temperaturen erreichen in der Spitze 10 bis 15 Grad. Dazu soll laut den Meteorologen ein "meist mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen" wehen.
In der Nacht zu Dienstag soll sich die starke Bewölkung dann über dem ganzen Bundesland ausbreiten. Gebietsweise kann es zu Regen oder Sprühregen kommen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 6 bis 1 Grad, örtlich ist leichter Frost in Bodennähe möglich.
Wolken und vereinzelte Regenschauer prägen auch den Dienstag in Darmstadt, Frankfurt und Kassel. Es soll aber "im Tagesverlauf zunehmend heiter" werden.
Mit 12 bis 16 Grad in der Spitze bleibt es eher kühl. Dazu wird ein mäßiger Wind aus Nordost erwartet, der bisweilen aber zu starken Böen anschwellen kann.
Wettervorhersage: Am Donnerstag "heiter bis sonnig" und bis zu 20 Grad in Hessen
Ab dem Mittwoch wird die Wetterlage in Hessen dann freundlicher: "Verbreitet sonnig und niederschlagsfrei", lautet die Prognose der DWD-Experten. Mit Höchstwerten zwischen 16 und 19 Grad wird es zudem etwas wärmer.
Der Donnerstag soll sogar "heiter bis sonnig" werden und ebenfalls trocken verlaufen. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad in der Spitze. Dazu weht voraussichtlich ein mäßiger Wund aus Nordwest.
Die Nächte bleiben kalt und zum Teil auch frostig: In der Nacht zu Mittwoch und der Nacht zu Donnerstag fallen die Werte jeweils auf 5 bis 0 Grad, es kommt verbreitet zu Bodenfrost.
In der Nacht zu Freitag wird es mit einem Temperaturrückgang auf 5 bis 3 Grad ebenfalls kalt.
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