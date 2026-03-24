Nachtfrost, Schnee und Straßenglätte: Der Winter kehrt zurück nach Hessen!

Frankfurt am Main - Der Frühling in Frankfurt und ganz Hessen ist erst einmal vorbei. Die kommenden Tage werden laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kühl mit Regen- und auch Schneeschauern. Zudem ist mit Nachtfrost und Straßenglätte zu rechnen.

Nachts wird es in den kommenden Tagen wieder frostig in Frankfurt und ganz Hessen © Bild-Montage: Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

So zeigt sich am Dienstag bei 16 bis 19 Grad noch einmal der Frühling. Es ist heiter bis wolkig mit einem mäßigen, teils böig auffrischendem Südwestwind.

In der Nacht zum Mittwoch verdichtet sich aber die Bewölkung von Nordwesten her und gegen Morgen kann der erste Regen fallen. Bei Tiefstwerten von 8 bis 3 Grad ist vor allem ausgangs der Nacht mit starken, in den Hochlagen auch mit stürmischen Böen zu rechnen.

Am Tag ist es überall stark bewölkt mit zahlreichen Schauern und vereinzelten Graupel-Gewittern, in den Mittelgebirgen gibt es teils Schneeschauer. Bei einem mäßigen bis frischen Wind mit starken oder stürmischen Böen zeigen die Thermometer nur noch 7 bis 12 Grad an.

Bei 2 bis -1 - im höheren Bergland bis -3 Grad - kann es in der kommenden Nacht wieder glatt auf den Straßen in Hessen werden. Es bleibt stark bewölkt und die zahlreichen Schauer halten an.

Weitere Graupel-Gewitter sowie Schneeregen und Schneeschauer in den Hochlagen gibt es laut DWD ebenfalls. Der Wind lässt allerdings deutlich nach.