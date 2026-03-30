Schauer, Schnee und Gewitter: Das Wetter zum Wochenstart in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet bei Skandinavien bestimmt das Wetter in Frankfurt und Hessen zum Start in die Osterwoche: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Regen, Schnee und Gewitter!

Am Montag muss in Hessen mit verstärkten Niederschlägen und einer kühlen Wetterlage gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der Montag werde von wechselnder Bewölkung und Schauern geprägt, lautet die Vorhersage der Meteorologen. "Dabei örtlich Graupel, im höheren Bergland teils mit Schnee", heißt es weiter.

Vor allem am Nachmittag und Abend könne es zudem zu einzelnen Gewittern in Hessen kommen. Diese brächten dann eventuell stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 70 Kilometern die Stunde mit sich.

Die Temperaturen erreichen demnach am Montag Höchstwerte von 8 bis 12 Grad, in Hochlagen jedoch nur um 4 Grad. Dazu wehe abseits der Gewitter ein mäßiger Wind aus Nordwest.

Wolken, örtliche Schauer sowie Schnee oder Schneeregen in den Bergen bestimmen laut der DWD-Prognose auch die Nacht zu Dienstag. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von 2 bis minus 2 Grad, die Meteorologen warnen: Es kann lokal zu Straßenglätte kommen!