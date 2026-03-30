Schauer, Schnee und Gewitter: Das Wetter zum Wochenstart in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Ein Tiefdruckgebiet bei Skandinavien bestimmt das Wetter in Frankfurt und Hessen zum Start in die Osterwoche: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Regen, Schnee und Gewitter!
Der Montag werde von wechselnder Bewölkung und Schauern geprägt, lautet die Vorhersage der Meteorologen. "Dabei örtlich Graupel, im höheren Bergland teils mit Schnee", heißt es weiter.
Vor allem am Nachmittag und Abend könne es zudem zu einzelnen Gewittern in Hessen kommen. Diese brächten dann eventuell stürmische Böen mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 70 Kilometern die Stunde mit sich.
Die Temperaturen erreichen demnach am Montag Höchstwerte von 8 bis 12 Grad, in Hochlagen jedoch nur um 4 Grad. Dazu wehe abseits der Gewitter ein mäßiger Wind aus Nordwest.
Wolken, örtliche Schauer sowie Schnee oder Schneeregen in den Bergen bestimmen laut der DWD-Prognose auch die Nacht zu Dienstag. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von 2 bis minus 2 Grad, die Meteorologen warnen: Es kann lokal zu Straßenglätte kommen!
Wettervorhersage für Dienstag und Mittwoch in Frankfurt und Hessen
Der Tiefdruck-Einfluss prägt auch den Dienstag in Frankfurt und Hessen: Bei einer wechselnden bis starken Bewölkung müsse im Tagesverlauf verbreitet mit Regenschauern gerechnet werden. "In den höchsten Lagen auch Schneeregen oder Schnee", ergänzte ein Sprecher.
Mit 8 bis 11 Grad in der Spitze wird der Dienstag genauso kühl wie der Montag, der Wind soll weiterhin mäßig aus Nordwest bis Nord wehen.
Am Mittwoch erwarten die DWD-Experten dann nach einem wolkigen Beginn einen zunehmend heiteren Himmel über Hessen. Nur noch im Südosten des Bundeslands sollen am Morgen noch einzelne Schauer niedergehen, ansonsten verlaufe der Tag niederschlagsfrei.
Mit Spitzentemperaturen von 10 bis 13 Grad bleibt es eher kühl, dazu wird nur noch ein schwacher Wind aus Nordost bis Ost erwartet.
Die Nächte bleiben jedoch kalt bis frostig: In der Nacht zu Mittwoch sollen die Temperaturen bei abklingenden Schauern auf 3 bis 1 Grad fallen, in den hessischen Bergen bis minus 2 Grad. Bei Frost sei "streckenweise überfrierende Nässe möglich".
Die Nacht zu Donnerstag bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei. Bei einer Abkühlung auf 2 bis minus 3 Grad kann es örtlich zu Nebel kommen.
Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de