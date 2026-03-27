Sonne, dann Regen und Schnee: So startet das Hessen-Wetter in die Ferien
Frankfurt am Main - Nach einem sonnigen Freitag starten die Osterferien in Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kühl und mit vielen Schauern. Nachts wird es verbreitet frostig und glatt.
Der Freitag lässt noch einmal Frühlingsgefühle zu, auch wenn die Höchstwerte nur 7 bis 10 Grad erreichen. Es bleibt aber überall wechselnd bewölkt bis heiter und niederschlagsfrei. Dabei weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.
In der folgenden Nacht nimmt die Bewölkung wieder zu und im Nordwesten kommt Regen auf, der in den Hochlagen als Schnee heruntergeht. Es kühlt auf +1 bis -4 Grad ab und es besteht örtlich Glättegefahr.
Der Samstag zeigt sich in ganz Hessen stark bewölkt bis bedeckt und Regen, Schneeregen und Schnee breiten sich von Nordwesten her aus. Die Thermometer zeigen bei schwachem Wind aus Süd bis Südwest kühle 4 bis 7 Grad an.
In der Nacht zum Sonntag halten die Regen- und Schneeschauer an, lassen aber in der zweiten Hälfte nach. Bei +1 bis -3 Grad ist erneut mit Straßenglätte durch überfrierende Nässe oder Schneematsch zu rechnen.
Am Sonntag freundlicher, dann kommen wieder Schauer auf
Am Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei und die Temperaturen steigen auf 8 bis 12 Grad an. Es geht ein schwacher Wind aus westlichen Richtungen.
In der Nacht wird die Bewölkung dichter und von Nordwesten kommt neuer Regen - in den Hochlagen Schnee oder Schneeregen - und die Temperaturen sinken auf 4 bis 2 Grad, im Bergland auf +1 bis -1 Grad. Hier kann es auch wieder glatt auf den Straßen werden.
Für Montag kündigt der DWD wenig Änderung an: Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt mit Regen- Graupel- und Schneeschauern. Einzelne Gewitter können dabei nicht ausgeschlossen werden. Mit 8 bis 12 Grad wird es geringfügig wärmer. in Schauernähe kann es starke Böen geben.
Die Niederschläge lassen in der Nacht zum Dienstag schließlich nach und es kommt teils zu größeren Auflockerungen. Dabei liegen die Tiefstwerte bei +2 bis -2 Grad.
Titelfoto: Bild-Montage: Bors Rössler/dpa, Lamndo Hass/dpa, wetteronline.de