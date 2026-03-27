Sonne, dann Regen und Schnee: So startet das Hessen-Wetter in die Ferien

Frankfurt am Main - Nach einem sonnigen Freitag starten die Osterferien in Hessen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kühl und mit vielen Schauern. Nachts wird es verbreitet frostig und glatt.

Am Freitag kommen in Frankfurt und ganz Hessen noch einmal Frühlingsgefühle auf. © Lando Hass/dpa

Der Freitag lässt noch einmal Frühlingsgefühle zu, auch wenn die Höchstwerte nur 7 bis 10 Grad erreichen. Es bleibt aber überall wechselnd bewölkt bis heiter und niederschlagsfrei. Dabei weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.

In der folgenden Nacht nimmt die Bewölkung wieder zu und im Nordwesten kommt Regen auf, der in den Hochlagen als Schnee heruntergeht. Es kühlt auf +1 bis -4 Grad ab und es besteht örtlich Glättegefahr.

Der Samstag zeigt sich in ganz Hessen stark bewölkt bis bedeckt und Regen, Schneeregen und Schnee breiten sich von Nordwesten her aus. Die Thermometer zeigen bei schwachem Wind aus Süd bis Südwest kühle 4 bis 7 Grad an.

In der Nacht zum Sonntag halten die Regen- und Schneeschauer an, lassen aber in der zweiten Hälfte nach. Bei +1 bis -3 Grad ist erneut mit Straßenglätte durch überfrierende Nässe oder Schneematsch zu rechnen.