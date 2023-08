Land unter! Extreme Unwetter in Deutschland sorgen für Verwüstungen

Das schwülwarme Wetter in Deutschland hat vielerorts für Ungemütlichkeit gesorgt: Starkregen und Gewitter sorgten für Überschwemmungen und nasse Keller.

Von Simone Bischof

Deutschland - Das schwülwarme Wetter hierzulande hat am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag vielerorts für Ungemütlichkeit gesorgt: Starkregen, Hagel und Sturmböen verursachten unter anderem Überschwemmungen auf Straßen und ließen Keller volllaufen. Auf dem Flughafen in Frankfurt ging rund zwei Stunden gar nichts mehr. Immer wieder entluden sich auch Sommergewitter.

Heftige Regenfälle haben in Gelsenkirchen eine Straße im Stadtteil Schalke überflutet. © Feuerwehr Gelsenkirchen/dpa Erste Schauer und Gewitter gab es bereits im Tagesverlauf am Mittwoch. Diese nahmen bis zum Abend zu. Ursache war eine Gewitterfront, die von Frankreich kommend nach Deutschland zog und sich im Saarland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen austobte. In der Nacht zog das Gewittergebiet weiter nach Thüringen, in den südlichen Teil Niedersachsens, bis Nordbayern und Sachsen-Anhalt. Allein in Mainz und den umliegenden Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms (Rheinland-Pfalz) rückten Polizei und Feuerwehren zu 284 Einsätzen aus, teilte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit. In den meisten Fällen war Wasser in Häuser eingedrungen. Außerdem liefen Gullys über. Unwetter Deutschland Schweres Unwetter verwandelt Ortschaft in reißenden Fluss Rund um Pirmasens gab es aber auch zahlreiche umgestürzte Bäume, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperrungen kam. Am Flughafen in Frankfurt wurden aufgrund der heftigen Regenfälle etliche Flüge gestrichen. Unter anderem auf dem Vorfeld sammelten sich große Wassermassen, sagte ein Sprecher des Flughafens. Ankommende Flüge mussten zu anderen Airports umgeleitet werden. Bis zum Beginn des Nachtflugverbots wurden rund 70 Flüge gestrichen, 23 geplante Ankünfte wurden umgeleitet. Ersten Schätzungen des Flughafens zufolge war eine Passagierzahl im vierstellige Bereich davon betroffen.

Straßen nur mit Schlauchboot passierbar

Nach heftigen Unwettern auch in Essen, die für vollgelaufene Keller sorgten, haben dort die Aufräumarbeiten begonnen. © Michael Weber/dpa Überflutete Straßen und Keller gab es auch in Nordrhein-Westfalen. Hier zogen die Gewitter vor allem durch das nördliche Ruhrgebiet. Bis zum Morgen waren Feuerwehrleute bei Hunderten Einsätzen.

Durch Gelsenkirchen ist am frühen Donnerstagmorgen ein schweres Gewitter mit starkem Regen gezogen. Tieferliegende Wohnbereiche, aber auch zahlreiche Straßen und Keller standen innerhalb kürzester Zeit unter Wasser. Bäume, die unter anderem auf Autos stürzten, richteten dort Schäden an. Zudem holten Rettungskräfte aus mehreren Autobahnunterführungen Menschen aus ihren Fahrzeugen. Teilweise waren Straßen nur per Schlauchboot passierbar. Wetter Deutschland Starkregen, Gewitter, Hagel: Wetterdienst warnt vor erneuten Unwettern Ähnlich sah es in Unterfranken in Bayern aus: Dort rückten die Helfer zu Dutzenden Einsätzen aus, um vollgelaufene Keller leerzupumpen, umgeknickte Bäume zu beseitigen und überflutete Straßen zu sichern, bestätigte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain in Aschaffenburg. Verletzte gab es nach ersten Informationen nicht.

Faszinierendes Naturschauspiel: Blitze entladen sich am Abendhimmel während eines schweren Gewitters über den Häusern im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. © Arne Dedert/dpa

Autos stehen nach einem heftigen Regen und Gewittern auf einer überfluteten Straße am Graitenweg in Essen-Stoppenberg. © Michael Weber/dpa

Für Verwüstungen sorgten die Unwetter im thüringischen Heldburg. Dort sorgten abgebrochene Äste auf Straßen für Blockaden. Außerdem sprudelte aus einem Abflussschacht das Wasser. An der Bergstraße konnte die Kanalisation die Wassermassen zeitweise nicht mehr aufnehmen. © Pia Bayer/dpa

Ein Blitz erleuchtet den Himmel über dem Hattersdorfer Tor in Seßlach, Landkreis Coburg in Oberfranken. © Pia Bayer/dpa

Wetter-Beruhigung in Berlin und Brandenburg