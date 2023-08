Unwetter-Chaos sorgt für Verzweiflung: Bahnhof überschwemmt, Retter am Limit

In der Nacht auf Donnerstag kam es rund um Frankfurt am Main, Mainz und Rüsselsheim zu enormen Unwettern, die eine Spur der Verwüstung hinterließen.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Mainz/Rüsselsheim - Es war eine gelinde gesagt turbulente Nacht, die nicht nur die Einsatzkräfte in Hessen und Rheinland-Pfalz vom gestrigen Mittwoch auf den heutigen Donnerstag durchlebten. Auch für Autofahrer und Anwohner war das Unwetter-Chaos eine wahre Zerreißprobe.

Heftige Regenfälle sorgten in Hessen und Rheinland-Pfalz für katastrophale Zustände. Ganze Straßenzüge wurden unter anderem überflutet. © KeutzTVNews/Alexander Keutz Gegen 19 Uhr prasselte der erste Regen beispielsweise über Frankfurt am Main und das angrenzende Rhein-Main-Gebiet herab. Schnell entwickelte sich ein Unwetter ungeahnten Ausmaßes, das es in der Region schon seit langem nicht mehr in dieser Form gegeben hatte. Dies hatte nicht nur zur Folge, dass am teils völlig überfluteten Frankfurter Flughafen etliche Flüge gestrichen werden mussten. Auch in vielen anderen Teilen des Bundeslandes ergaben sich nahezu apokalyptische Zustände. Ganze Straßenzüge wurden unter anderem in Rüsselsheim unter Wasser gesetzt. Dies hatte zur Folge, dass auf dem Rugbyring die Unterführung einer Bahnlinie komplett geflutet wurde. In Bad Orb sprudelte das Wasser derweil nur so aus nahezu allen Gullydeckeln. Die Bankenstadt im Herzen Hessens erwischte es aber noch in anderer Hinsicht.

Unwetter über Hessen und Rheinland-Pfalz: Auch Frankfurter Flughafen blieb nicht verschont

Am Frankfurter Südbahnhof kam es auch in der U-Bahn-Station zu Überschwemmungen. © KeutzTVNews/Sergen Kaya

Wetterexperten zählen über 25.000 Blitzeinschläge binnen einer Stunde über Hessen

Der Südbahnhof - ein wichtiger Bahnverkehrsknoten in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs - stand im Bereich der A-, B- und C-Ebene teils heftig unter Wasser. Und auch Privathaushalte blieben bei den heftigen Unwettern nicht verschont. Etliche Keller liefen voll, zudem kam es sogar zu Bränden infolge von Blitzeinschlägen und umgestürzten Bäumen.

Am Frankfurter Südbahnhof ging zeitweise gar nichts mehr. © 5VISION.NEWS

Unwetter in Hessen und Rheinland-Pfalz: Straßen überschwemmt, Unfälle, Feuerwehr im Dauereinsatz

Auch Unfälle, wie hier auf der A66 bei Bad-Orb (Hessen), blieben aufgrund der heftigen Unwetter nicht aus. © KeutzTVNews/Alexander Keutz Insgesamt zählten die Brandmeister der Feuerwehr nur in Frankfurt am Main etwa 515 Einsätze zwischen 21 am Mittwochmorgen und 5 Uhr am heutigen Donnerstagmorgen. Eine weitere, besorgniserregende Zahl lieferten die Wetterexperten der Hessenschau: Diese zählten nämlich allein zwischen 20.40 Uhr und 21.40 Uhr rund 25.000 Blitzeinschläge allein im Rhein-Main-Gebiet. Ursächlich für die schlagartig überfluteten Straßen, wie sie auch im Mainzer Stadtteil Weisenau zum Problem für etliche Autofahrer wurden, waren Wassermassen von etwa 50 bis 60 Litern Wasser pro Quadratmeter binnen weniger als zwei Stunden. Aber auch Unfälle blieben bei derartig chaotischen Wetterverhältnissen nicht aus. Auf der A66 zwischen Bad Orb und Wächtersbach krachte ein Mercedes-Transporter aufgrund von Aquaplaning in die rechte Leitplanke und wurde bis zur Fahruntüchtigkeit beschädigt. Neben zwei Verletzten kam es zu einer zweistündigen Vollsperrung der Autobahn.

Lage weiterhin ernst: DWD warnt auch am Donnerstag vor weiteren Unwettern

50 bis 60 Liter Wasser kamen vielerorts binnen weniger Stunden herunter und verwandelten Straßen in Flüsse. © 5VISION.NEWS