Nach der Ostsee-Sturmflut: Helfer stopfen gebrochene Deiche

Arnis - Am Samstag hat eine schwere Sturmflut Arnis und Maasholm im Kreis Schleswig-Flensburg schwer getroffen. Noch sind die an mehreren Stellen gebrochenen und beschädigten Deiche nicht gesichert.

Feuerwehrleute aus dem Kreis Segeberg helfen bei der Deichsicherung in Maasholm. © Kreisfeuerwehrverband Segeberg

In Arnis an der Schlei klafft eine große Lücke in der Hochwasserschutzanlage, das eindringende Wasser überschwemmte die kleinste Stadt Deutschlands. Dagegen wurde in Maasholm zwar kein Deich zerstört, es gibt aber auf einem Abschnitt von zehn Kilometer Länge bis zu acht größere Löcher.

"Das Hochwasser hat den Kreis schwer getroffen", sagte Landrat Wolfgang Buschmann (63, parteilos) zu TAG24. "Wir haben zwei Einsatz-Schwerpunkte in Maasholm und Arnis. Hier ist unser Ziel, die Deiche bis Freitag provisorisch so wiederherzustellen, dass sie den Herbst- und Winterstürmen standhalten können."

Denn es besteht das Risiko, dass es schon in wenigen Tagen wieder stürmisch wird in Norddeutschland, heißt es bei Kachelmannwetter.

Ein weiterer Sturm aus Osten könnte die beschädigten Deiche brechen lassen. Es spricht zwar viel für eine Westwindlage, dennoch forderte das Innenministerium am Dienstagmorgen wegen einer neu erwarteten Sturmflut weitere Helfer für den Deichschutz an.