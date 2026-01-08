Sturmtief "Elli" friert uns ein: Diese Schneemengen werden erwartet

Eine turbulente Wetterlage steht Deutschland bevor. Besonders ungemütlich soll es ab der Nacht zum Freitag werden, wenn Sturmtief "Elli" die Regie übernimmt.

In Deutschland müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Neuschnee und Glätte einstellen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa Verbreitet wird dann kräftiger Schneefall erwartet. Bei stürmischem Ostwind sind Schneeverwehungen möglich, was zu größeren Behinderungen auf den Verkehrswegen führen kann, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee - bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind - indes bis Freitagfrüh rasch in Regen übergehen. Örtlich besteht dort dann Glatteisgefahr. Ein DWD-Meteorologe sprach von "einem echten Wetterkrimi". Behörden und Meteorologen raten: Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zu Hause bleiben und das Auto stehen lassen. Wetter Deutschland Kälteste Nacht! Dreikönigstag bringt Rekordtief des Winters TAG24 berichtet im Liveticker über die aktuelle Lage.

8. Januar, 7.47 Uhr: Windstärken im Überblick

Für die Nacht zum Freitag wird im Norden sowie im Westen und Südwesten deutlich auffrischender Wind vorhergesagt. Dabei sind bis in die norddeutsche Tiefebene sowie in tieferen Lagen des Westens und Südwestens Böen um 55 km/h (Bft 7), an den Küsten, im unmittelbar angrenzenden Binnenland, in höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen sowie im äußersten Westen und Südwesten Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h (Bft 8, 9), in exponierten Lagen schwere Sturmböen um 90 km/h (Bft 10) möglich. Auf Helgoland sowie im Hochschwarzwald können sogar Orkanböen zwischen 105 und 130 km/h (Bft 11 bis 12) auftreten. Auch für Freitag wird anhaltender und teils noch verstärkender Wind prognostiziert.

Teile Deutschlands müssen in der Nacht zum Freitag mit Sturmböen rechnen - so etwa der äußerste Westen und Südwesten. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

8. Januar, 7.27 Uhr: Diese Schneemengen werden erwartet

Am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag kommen von Südwesten her Schneefälle auf, die rasch nordostwärts ziehen und später im Westen und Süden in Regen übergehen. Dabei gibt es vom Nordwesten über die mittleren Landesteile bis nach Bayern verbreitet Neuschneemengen zwischen 3 und 10 Zentimeter, in Staulagen bis 15 Zentimeter innerhalb von neun bis zwölf Stunden. Am Freitag werden tagsüber im Norden und Osten weitere Schneefälle erwartet, später auch in den westlichen Mittelgebirgen. Dabei können nochmals 3 bis 10 Zentimeter, lokal bis 15 Zentimeter Neuschnee vom Himmel fallen. Vereinzelt sind auch unwetterartige Mengen bis 20 Zentimeter in zwölf Stunden nicht ausgeschlossen.

Sturmtief "Elli" bringt Schneefälle. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa

8. Januar, 6.55 Uhr: Schulausfall in Niedersachsen

Bereits am Donnerstag soll wegen des Wetters in einigen Regionen Niedersachsens der reguläre Unterricht an Schulen ausfallen. Stattdessen wird meist auf Distanzunterricht umgestellt. Betroffen sind Einrichtungen unter anderem in Wilhelmshaven, Emden und im Landkreis Aurich. Es wird nicht ausgeschlossen, dass am Freitag weitere Schulen auch in anderen Bundesländern dazukommen.

Distanz- statt Präsenzunterricht: Mancherorts bleiben Schulen geschlossen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

8. Januar, 6.34 Uhr: Deutsche Bahn meldet Behinderungen und Zugausfälle

Die Witterung macht der Deutschen Bahn zu schaffen. Es kommt bereits zu Behinderungen. Vorsorglich ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einzelnen Schnellfahrstrecken reduziert worden. Derzeit sind vor allem folgende Strecken des Fernverkehrs durch Zugausfälle betroffen: Hamburg/Westerland/Kiel - Kopenhagen, Hamburg - Binz/Stralsund/Rostock, Berlin - Norddeich/Emden, Hannover - Ruhrgebiet. Regional melden auch die Nahverkehrsunternehmen Probleme - so etwa im Raum Emden (Niedersachsen) wegen Schneefalls und in Hamburg beziehungsweise Schleswig-Holstein wegen vereister Fahrzeuge, wodurch teils nur ein eingeschränktes Platzangebot zur Verfügung steht. Laut Deutscher Bahn besteht für Fernverkehrs-Fahrkarten eine Kulanzregelung. Alle Fahrgäste, die bis einschließlich 7. Januar ein Ticket für eine Reise im Zeitraum vom 8. bis 10. Januar und diese aufgrund der Winterwitterung verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sorgt die Winter-Witterung für Einschränkungen. © Federico Gambarini/dpa

8. Januar, 6.20 Uhr: Kliniken stellen sich auf erhöhte Unfallgefahr ein