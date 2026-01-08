Sturmtief "Elli" friert uns ein: Schulausfall in ganz Niedersachsen!

Eine turbulente Wetterlage steht Deutschland bevor. Besonders ungemütlich soll es ab der Nacht zum Freitag werden, wenn Sturmtief "Elli" die Regie übernimmt.

Deutschland - Eine turbulente Wetterlage steht Deutschland bevor. Besonders ungemütlich soll es ab der Nacht zum Freitag werden, wenn Sturmtief "Elli" die Regie übernimmt.

In Deutschland müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Neuschnee und Glätte einstellen. © Bildmontage/Federico Gambarini/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Verbreitet wird dann kräftiger Schneefall erwartet. Bei stürmischem Ostwind sind Schneeverwehungen möglich, was zu größeren Behinderungen auf den Verkehrswegen führen kann, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee - bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind - indes bis Freitagfrüh rasch in Regen übergehen. Örtlich besteht dort dann Glatteisgefahr. Ein DWD-Meteorologe sprach von "einem echten Wetterkrimi". Behörden und Meteorologen raten: Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zu Hause bleiben und das Auto stehen lassen. Unwetter Deutschland So rüstet sich Sachsen für den Wintersturm: "Wäre vernünftig, zu Hause zu bleiben" TAG24 berichtet im Liveticker über die aktuelle Lage.

8. Januar, 16.51 Uhr: Kein Präsenzunterricht an mehreren Schulen in Bayern

Wegen Glättegefahr entfällt an mehreren Schulen in der Oberpfalz am Freitag der Präsenzunterricht. Betroffen seien alle Schulen in den Landkreisen Neumarkt in der Oberpfalz und Neustadt an der Waldnaab sowie in Weiden in der Oberpfalz, hieß es in kurzen Mitteilungen auf einem Meldeportal des bayerischen Kultusministeriums. Als Grund wurde die "akute Glatteisgefahr" genannt. In den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land werde der Unterricht in den Schulen trotz einer Unwetter-Vorabinformation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht flächendeckend entfallen, teilten die Landratsämter mit. Hinsichtlich der genauen Entwicklung beim Wetter gebe es laut DWD "noch Unsicherheiten", hieß es in der gemeinsamen Mitteilung. Die zuständige Koordinierungsgruppe habe "daher entschieden, den Schulunterricht am morgigen Freitag stattfinden zu lassen".

8. Januar, 16.43 Uhr: Eltern in Berlin und Brandenburg dürfen über Schulbesuch entscheiden

Wegen der erwarteten Wetter-Extreme mit starken Schneefällen und Glätte steht es den Eltern in Berlin und Brandenburg frei, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Das teilten die Bildungsverwaltungen in der Hauptstadt und in Potsdam mit. Die Präsenzpflicht sei ausgesetzt, hieß es in Berlin aus dem Ressort von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). "Eltern und Erziehungsberechtigte haben damit die Möglichkeit, auch kurzfristig zu entscheiden, ob ihre Kinder am 9. Januar am Präsenzunterricht teilnehmen oder in Anbetracht der Wetterlage vorsorglich zu Hause bleiben", hieß es. Die Bildungsverwaltung geht derzeit davon aus, dass der Schulbetrieb am Montag wieder regulär erfolgen kann.

8. Januar, 16.17 Uhr: Schulausfall in ganz Niedersachsen wegen des Winterwetters

Wegen des Winterwetters bleiben die Schulen in ganz Niedersachsen am Freitag für den regulären Schulbetrieb geschlossen. Während es an einigen Schulen Distanzunterricht geben soll, fällt der Unterricht an anderen aus, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen und Mitteilungen der Landkreise und Städte hervorgeht.

In ganz Niedersachsen fällt am Freitag die Schule aus. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

8. Januar, 15.53 Uhr: Riskanter Wetter-Mix in Hessen

Hessen steht ein heikler Wetterabend bevor – und eine Nacht, die es in sich hat. Was tagsüber noch vergleichsweise harmlos mit leichten Schneefällen begonnen hat, kann sich laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den nächsten Stunden zu einer gefährlichen Mischung aus Schnee, Regen, Eis und Glätte entwickeln.

Dem Winterdienst in Hessen stehen einsatzreiche Stunden bevor. (Archivfoto) © Michael Bauer/dpa

8. Januar, 15.51 Uhr: ÖPNV in Leipzig und Dresden auf Wintersturm vorbereitet

Die Verkehrsbetriebe in Leipzig und Dresden sehen sich für den vorhergesagten Wintersturm gerüstet. Es werde alles darangesetzt, das Angebot wie geplant einzuhalten, teilten die beiden Verkehrsbetriebe auf Anfrage mit. Man habe ausreichend Streusalz, Mitarbeiter und Räumfahrzeuge im Einsatz.

8. Januar, 15.42 Uhr: Wetter in MV laut Experte "markant, aber nicht dramatisch"

Mecklenburg-Vorpommern dürfte nach aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag weitgehend von Unwetter verschont bleiben. "Markant, aber nicht dramatisch" werde das Wetter voraussichtlich auch im am stärksten von Schneefall betroffenen Südwesten des Bundeslandes, sagte ein Sprecher des DWD.

8. Januar, 15.33 Uhr: Jägerschaft ruft Notzeit für Wildtiere aus

Wegen des anhaltenden Winterwetters in Ostfriesland hat der Kreisjägermeister im Landkreis Aurich eine sogenannte Notzeit für Wildtiere ausgerufen. Die Maßnahme nach dem niedersächsischen Jagdgesetz diene dem Schutz des Wildes in einer witterungsbedingt angespannten Versorgungslage, teilte die Landkreisverwaltung mit. Die bevorstehende Witterung mit erwartetem Neuschnee, anhaltendem Frost und einer einfrierenden Schneedecke erschwere den Zugang der Tiere zu Pflanzen und Trieben weiter. "Dadurch entsteht eine akute Versorgungsknappheit, die das Überleben vieler Wildtiere gefährdet." Eine ausgerufene Notzeit erlaubt nach dem Jagdgesetz, Wildtiere in Not mit artgerechtem Futter zu versorgen. Außerhalb dieser Notzeit ist das Füttern von Wild in der Regel verboten. Außerdem ist die Jagd, insbesondere Gesellschaftsjagden, dann untersagt.

Aufgrund winterlichen Wetters wird Wildtieren der Zugang zu ihren natürlichen Nahrungsquellen erschwert. (Archivfoto) © Carola Große-Wilde/-/dpa

8. Januar, 15.29 Uhr: Sturmtief gefährdet Bundesliga-Spiele

Vom Sturmtief Elli ist auch der kommende Bundesliga-Spieltag betroffen. So ist wegen des Wintereinbruchs und weiteren vorhergesagten starken Schneefällen in Hamburg und im gesamten Norden etwa das Bundesliga-Spiel des FC St. Pauli gegen RB Leipzig gefährdet. Fans von Union Berlin helfen dem Club derweil beim Beseitigen der befürchteten Schnee- und Eismassen vor dem Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05. Man tue alles dafür, um das Spiel stattfinden zu lassen, wie Unions Geschäftsführer Kommunikation, Christian Arbeit, erklärte. Bei Werder Bremen sind vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim zusätzliche 50 Mitarbeiter im Einsatz, um die Bereiche rund um das Weserstadion vom Schnee zu befreien und notfalls sogar während der Partie zu räumen. Bremens Mediendirektor Christoph Pieper erklärte: "Was passiert, wenn zwei Meter Schnee fallen, wage ich nicht zu beurteilen." Derzeit gehe man aber davon aus, dass das Spiel stattfinden könne.

Das Bundesliga-Spiel zwischen FC St. Pauli und RB Leipzig befindet sich aufgrund des Schneefalls in der Schwebe. © Christian Charisius/dpa

8. Januar, 15.19 Uhr: Schulen in Rheinland-Pfalz können selbst über Ausfall von Präsenzunterricht entscheiden

Die rheinland-pfälzischen Schulen können bei extremem Winterwetter in Abstimmung mit den zuständigen Trägern vor Ort eigenständig entscheiden, ob der Präsenzunterricht nicht stattfindet. Eine solche Entscheidung soll nach Angaben des Bildungsministeriums den Eltern dann über die verabredeten Kommunikationswege weitergegeben werden. Grundsätzlich sollte in diesen Fällen, wenn es möglich und zumutbar ist, eine Notbetreuung gewährleistet werden, hieß es. Die Schulen können laut Ministerium zudem selbstständig entscheiden, in welcher Form sie ein Angebot für digitalen Unterricht und Hausarbeit bereitstellen. Falls die Schulen geöffnet sind, die Eltern aber wegen der Wetterlage die Kinder nicht in die Schule schicken, oder die Schülerinnen und Schüler wegen der Beeinträchtigungen die Schule nicht erreichen können, werde eine großzügige Entschuldigungspraxis angewendet, teilte das Bildungsministerium mit. Es werde dann davon abgesehen, den Tag als Fehltag zu werten.

8. Januar, 15.16 Uhr: Minus 27,8 Grad in Sachsen gemessen

Nach Angaben des MDR-Wetterstudios wurde im sächsischen Kühnhaide, einem Ortsteil von Marienberg (Erzgebirgskreis), am frühen Donnerstagmorgen eine Temperatur von minus 27,8 Grad gemessen. Es sei sachsenweit die bisher kälteste Nacht dieses Winters gewesen.