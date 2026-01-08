Sturmtief "Elli" friert uns ein: Wetter-Experte klärt, ob ein Schneesturm droht

Eine turbulente Wetterlage steht Deutschland bevor. Besonders ungemütlich soll es ab der Nacht zum Freitag werden, wenn Sturmtief "Elli" die Regie übernimmt.

In Deutschland müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Neuschnee und Glätte einstellen. © Bildmontage/Federico Gambarini/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Verbreitet wird dann kräftiger Schneefall erwartet. Bei stürmischem Ostwind sind Schneeverwehungen möglich, was zu größeren Behinderungen auf den Verkehrswegen führen kann, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt. Im Süden und Westen Deutschlands soll der Schnee - bei ebenfalls stürmischem, aber aus südwestlichen Richtungen wehendem Wind - indes bis Freitagfrüh rasch in Regen übergehen. Örtlich besteht dort dann Glatteisgefahr. Ein DWD-Meteorologe sprach von "einem echten Wetterkrimi". Behörden und Meteorologen raten: Wer nicht unbedingt unterwegs sein muss, sollte zu Hause bleiben und das Auto stehen lassen. Wetter Deutschland Die klirrende Kälte kommt! Wetterdienst warnt vor Frost-Nacht in Sachsen TAG24 berichtet im Liveticker über die aktuelle Lage.

8. Januar, 11.46 Uhr: Schulen in großen Teilen Niedersachsens dicht

Wegen des Winterwetters bleiben die Schulen in weiten Teilen Niedersachsens am Freitag geschlossen. Mehr als die Hälfte der Landkreise und Städte teilte mit, dass der Unterricht ausfällt oder als Distanzunterricht stattfindet.

8. Januar, 11.39 Uhr: Wetter-Experte klärt, ob ein Schneesturm droht

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung der Stufe 3 für die Region in und um Hamburg, den Norden Niedersachsens sowie den Süden und Westen Schleswig-Holsteins herausgegeben. Von Freitagfrüh bis Samstagfrüh würden bei den vorherrschenden Windverhältnissen aufgrund der Neuschneemenge starke Schneeverwehungen auftreten, heißt es. Ein Schneesturm wird indes nicht erwartet. Von einem Blizzard könne erst gesprochen werden, wenn im sogenannten Mittelwind Windstärken von bis zu 55 Stundenkilometern gemessen werden, sagte DWD-Meteorologe David Menzel. Das entspreche auf der Beaufortskala der Windstärke 7. "Wir werden morgen eher die 5 bis 6 erreichen. Insofern ist es auch kein Schneesturm per Definition."

In den rot markierten Bereichen muss sich ab Freitagfrüh auf starke Schneeverwehungen eingestellt werden. © Screenshot/dwd.de

8. Januar, 11.10 Uhr: Sturmtief wirbelt Fährfahrplan durcheinander

Sturmtief "Elli" mit vorhergesagtem starken Ostwind und Niedrigwasserstand wirbelt am Freitag den Fährfahrplan zu den nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr sowie auf die Halligen durcheinander. So fallen alle Verbindungen von und zu den Halligen aus, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei auf ihren Internetseiten mitteilte. Des Weiteren wurden den Angaben zufolge für Freitagvormittag bis kurz nach 12 Uhr alle Verbindungen zwischen den Inseln und Dagebüll gestrichen. Am Freitagmittag wird es dafür zusätzliche Verbindungen geben. Es wird darum gebeten, von den ausgefallenen Verbindungen selbstständig auf freie Kapazitäten umzubuchen. Weitere Änderungen aufgrund der tatsächlichen Wetterverhältnisse bleiben demnach vorbehalten.

Die Winter-Witterung hat auch Auswirkungen auf den Fährbetrieb zu den nordfriesischen Inseln Amrum und Föhr. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

8. Januar, 10.20 Uhr: Schulen in Hamburg und Bremen am Freitag geschlossen

Hamburgs und Bremens Schulen bleiben wegen der erwarteten schweren Schneefälle am Freitag geschlossen. Das teilten die zuständigen Behörden mit. Die Kinder sollen zu Hause unterrichtet werden.

8. Januar, 9.46 Uhr: Müll wird nicht überall abgeholt

In Niedersachsen wird in vielen Regionen wegen des Wetters der Müll nicht abgeholt, weil Fahrzeuge der Entsorgungsbetriebe wegen glatter Straßen nicht überall durchkommen. Auch in Hamburg behindern Schnee und Glätte die Müllabfuhr. "Es kommt teilweise zu Einschränkungen in den Nebenstraßen, da diese nicht gefahrlos befahrbar sind und Sicherheit für uns an erster Stelle steht", teilte eine Sprecherin der Stadtreinigung (SRH) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Glätte und Schnee machen der Müllabfuhr mancherorts zu schaffen. (Archivbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

8. Januar, 9.22 Uhr: 40-Tonner mit Paketen kippt auf glatter Straße um

Auf glatter Straße ist in Neustadt an der Aisch ein 40-Tonner umgekippt. Der mit Paketen beladene Lastwagen mit Anhänger geriet mitten in der Nacht auf der Bundesstraße 8 ins Rutschen, überfuhr die Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs und kippte nach links um, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt, angesichts der Uhrzeit hielten sich die Verkehrsbehinderungen allerdings in Grenzen.

8. Januar, 7.47 Uhr: Windstärken im Überblick

Für die Nacht zum Freitag wird im Norden sowie im Westen und Südwesten deutlich auffrischender Wind vorhergesagt. Dabei sind bis in die norddeutsche Tiefebene sowie in tieferen Lagen des Westens und Südwestens Böen um 55 km/h (Bft 7), an den Küsten, im unmittelbar angrenzenden Binnenland, in höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen sowie im äußersten Westen und Südwesten Sturmböen zwischen 70 und 85 km/h (Bft 8, 9), in exponierten Lagen schwere Sturmböen um 90 km/h (Bft 10) möglich. Auf Helgoland sowie im Hochschwarzwald können sogar Orkanböen zwischen 105 und 130 km/h (Bft 11 bis 12) auftreten. Auch für Freitag wird anhaltender und teils noch verstärkender Wind prognostiziert.

Teile Deutschlands müssen in der Nacht zum Freitag mit Sturmböen rechnen - so etwa der äußerste Westen und Südwesten. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

8. Januar, 7.27 Uhr: Diese Schneemengen werden erwartet

Am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag kommen von Südwesten her Schneefälle auf, die rasch nordostwärts ziehen und später im Westen und Süden in Regen übergehen. Dabei gibt es vom Nordwesten über die mittleren Landesteile bis nach Bayern verbreitet Neuschneemengen zwischen 3 und 10 Zentimeter, in Staulagen bis 15 Zentimeter innerhalb von neun bis zwölf Stunden. Am Freitag werden tagsüber im Norden und Osten weitere Schneefälle erwartet, später auch in den westlichen Mittelgebirgen. Dabei können nochmals 3 bis 10 Zentimeter, lokal bis 15 Zentimeter Neuschnee vom Himmel fallen. Vereinzelt sind auch unwetterartige Mengen bis 20 Zentimeter in zwölf Stunden nicht ausgeschlossen.

Sturmtief "Elli" bringt Schneefälle. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

8. Januar, 6.55 Uhr: Schulausfall in Niedersachsen

Bereits am Donnerstag soll wegen des Wetters in einigen Regionen Niedersachsens der reguläre Unterricht an Schulen ausfallen. Stattdessen wird meist auf Distanzunterricht umgestellt. Betroffen sind Einrichtungen unter anderem in Wilhelmshaven, Emden und im Landkreis Aurich. Es wird nicht ausgeschlossen, dass am Freitag weitere Schulen auch in anderen Bundesländern dazukommen.

Distanz- statt Präsenzunterricht: Mancherorts bleiben Schulen geschlossen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

8. Januar, 6.34 Uhr: Deutsche Bahn meldet Behinderungen und Zugausfälle

Die Witterung macht der Deutschen Bahn zu schaffen. Es kommt bereits zu Behinderungen. Vorsorglich ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf einzelnen Schnellfahrstrecken reduziert worden. Derzeit sind vor allem folgende Strecken des Fernverkehrs durch Zugausfälle betroffen: Hamburg/Westerland/Kiel - Kopenhagen, Hamburg - Binz/Stralsund/Rostock, Berlin - Norddeich/Emden, Hannover - Ruhrgebiet. Regional melden auch die Nahverkehrsunternehmen Probleme - so etwa im Raum Emden (Niedersachsen) wegen Schneefalls und in Hamburg beziehungsweise Schleswig-Holstein wegen vereister Fahrzeuge, wodurch teils nur ein eingeschränktes Platzangebot zur Verfügung steht. Laut Deutscher Bahn besteht für Fernverkehrs-Fahrkarten eine Kulanzregelung. Alle Fahrgäste, die bis einschließlich 7. Januar ein Ticket für eine Reise im Zeitraum vom 8. bis 10. Januar und diese aufgrund der Winterwitterung verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sorgt die Winter-Witterung für Einschränkungen. © Federico Gambarini/dpa

8. Januar, 6.20 Uhr: Kliniken stellen sich auf erhöhte Unfallgefahr ein