Unwetter zieht über Leipzig: Frau wird von Baum getroffen, Blitz sorgt für Brand in Dachwohnung

Vielerorts musste die Feuerwehr umgestürzte Bäume von den Straßen räumen. © Leipzig Livereport

An der Löbauer Straße beschäftigte die Feuerwehr ab etwa 19.55 Uhr ein Brand in einer Dachgeschosswohnung. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war das Feuer in einem Raum der Wohnung ausgebrochen und hatte sich von dort schnell ausgebreitet.

Ein Übergreifen auf ein weiteres Haus konnte durch die Kameraden verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Auch der Mieter (49) der Wohnung kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Fünf Wohnungen waren in Folge des Brandes vorübergehend nicht bewohnbar. Die betroffenen Mieter kamen in Notunterkünften unter.

Auch hier war die Höhe des Sachschadens zunächst noch unklar.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Blitzeinschlag den Brand verursacht haben. Die Polizei konnte dies allerdings noch nicht abschließend bestätigen. Ein Brandursachenermittler soll nun zum Einsatz kommen.