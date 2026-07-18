Volle Keller, Unfälle, geflutete Straßen: Feuerwehr auf Dauereinsatz in Sachsen-Anhalt

Derenburg/Dessau-Roßlau - Schwere Gewitter haben am Freitagnachmittag in Teilen Sachsen-Anhalts zu etlichen Einsätzen von Feuerwehr und Rettungskräften geführt.

Nach Starkregen und Gewitter war die Feuerwehr vielerorts im Dauereinsatz. © Matthias Bein/dpa

Nach Angaben der Leitstellen gab es mindestens 70 Alarmierungen wegen vollgelaufener Keller, überfluteter Straßen und Bäumen oder Ästen auf der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

Im Burgenlandkreis liefen nach Angaben der Leitstelle mehrere wetterbedingte Einsätze. Im Harz sorgten Starkregen und Hagel für Behinderungen.

In Derenburg standen nach einem heftigen Regenguss Straßen unter Wasser, auch Hagel ging nieder. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus, um überflutete Fahrbahnen zu reinigen. In Ermsleben stand die Bundesstraße 185 im Bereich der Endorfer Straße unter Wasser.

Bei der Feuerwehr in Dessau-Roßlau gingen nach einem heftigen Unwetter mit Starkregen und Gewitter fast im Minutentakt Meldungen über überflutete Keller und Straßen sowie Wassereinbrüche über Dächer ein, teilte die Stadt mit.

Betroffen waren neben zahlreichen Wohngebäuden auch Kindertagesstätten, eine Schule und ein Einkaufszentrum, das vorsorglich geräumt wurde.