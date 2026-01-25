Winter-Wetter hält Frankfurt und Hessen im Griff: Frost und "verbreitet Schneefälle"

Frankfurt am Main - Schon seit Tagen herrscht Winterkälte in Frankfurt und Hessen , nun kommt noch Schnee hinzu: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet eine mehrere Zentimeter hohe Schneedecke, Autofahrer müssen mit glatten Straßen rechnen!

Von der Nacht zu Montag an soll es in Hessen zu verbreiteten Schneefällen kommen, die laut Vorhersage auch am Montag anhalten werden. © Montage: Bodo Marks/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der Sonntag soll bei teils starker Bewölkung zunächst noch weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von -3 bis +2 Grad. Dazu wird laut Wettervorhersage ein "schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen" erwartet.

Ab dem späten Sonntagnachmittag sollen dann im Süden und Südwesten von Hessen erste Schneefälle auftreten. Eventuell könne es auch zu gefrierendem Nieselregen und entsprechender Glätte auf Straßen und Gehwegen kommen.

In der Nacht zu Montag werden dann im gesamten Bundesland bei leichtem Frost zwischen -1 und -6 Grad "verbreitet Schneefälle" erwartet.

Der Schnee soll laut den Berechnungen der Meteorologen auch am Montag weiter fallen, erst zum Abend hin schwächer werden und nordostwärts abziehen. Der Wetterdienst erwartet "vielfach Neuschnee-Mengen um fünf Zentimeter, im Südosten fünf bis 15 Zentimeter, im Odenwald teils um 20 Zentimeter", wie ein Sprecher erklärte. Die Maximaltemperaturen liegen erneut zwischen -3 und +2 Grad.

In der Nacht zu Dienstag müsse dann bei Tiefstwerten von -1 bis -5 Grad verbreitet mit Glätte gerechnet werden.