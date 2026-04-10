Nach mehreren Lkw-Unfällen auf der A2: Strecke bleibt weiterhin dicht
Helmstedt - Die A2 bei Helmstedt (Niedersachsen) bleibt nach zwei Unfällen in Richtung Hannover weiterhin gesperrt.
Wie die Autobahnpolizei am Freitagmorgen mitteilte, kommt es zwischen Marienborn/Helmstedt und Helmstedt-Zentrum noch immer zu Beeinträchtigungen.
Hier bleiben zwei Spuren voraussichtlich noch bis 16 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Reinigungsarbeiten auf den Fahrbahnen.
Bereits in der Nacht auf Donnerstag musste die A2 Richtung Hannover aufgrund eines Lkw-Brandes voll gesperrt werden. Der Sattelzug hatte aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen und war auf dem Standstreifen vollständig ausgebrannt.
Auf der Strecke stockte der Verkehr wegen Bergungsarbeiten daher auch am Folgetag weiterhin.
Am Freitagmorgen kam es im Staugeschehen dann zusätzlich zu einem Auffahrunfall mit einem Lastwagen.
Dieser war mit Flüssigkunststoffen beladen, die sich nach dem Crash auf der Fahrbahn verteilt haben. Der 19-jährige Fahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.
Titelfoto: David Young/dpa