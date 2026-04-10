Nach mehreren Lkw-Unfällen auf der A2: Strecke bleibt weiterhin dicht

Helmstedt - Die A2 bei Helmstedt ( Niedersachsen ) bleibt nach zwei Unfällen in Richtung Hannover weiterhin gesperrt.

Die A2 bei Helmstedt bleibt auch am Freitag gesperrt. (Symbolfoto) © David Young/dpa

Wie die Autobahnpolizei am Freitagmorgen mitteilte, kommt es zwischen Marienborn/Helmstedt und Helmstedt-Zentrum noch immer zu Beeinträchtigungen.

Hier bleiben zwei Spuren voraussichtlich noch bis 16 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Reinigungsarbeiten auf den Fahrbahnen.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag musste die A2 Richtung Hannover aufgrund eines Lkw-Brandes voll gesperrt werden. Der Sattelzug hatte aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen und war auf dem Standstreifen vollständig ausgebrannt.

Auf der Strecke stockte der Verkehr wegen Bergungsarbeiten daher auch am Folgetag weiterhin.

Am Freitagmorgen kam es im Staugeschehen dann zusätzlich zu einem Auffahrunfall mit einem Lastwagen.