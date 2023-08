Alle kaufen bei Temu: Diese Gefahr lauert im China-Shop!

Deutschland - Keine andere Shopping-App ist gerade so in aller Munde wie Temu. Doch der China-Shop birgt auch Risiken, die auf den ersten Blick nicht zu sehen sind und deshalb den virtuellen Einkaufsbummel im Nachhinein trüben könnten.

Bei Temu gibt's viele Schnäppchen. Doch diese können auch Folgen haben. © AFP/Stefani Reynolds

Die neue App erreichte Platz 1 in den Shopping-App-Trends in Rekordzeit. Auf Instagram folgen dem deutschen Temu-Account schon mehr als 100.000 Menschen. Und dabei gibt es den Onlineshop aus China gerade mal wenige Wochen in der EU.

Doch nicht immer sind die Schnäppchen, was sie versprechen: Eine Tasche für sechs Euro riecht dann schon mal ein bisschen. Der hochwertig aussehende Schmuck macht in echt doch nur wenig her. Klamotten haben hin und wieder einen speziellen Schnitt. Und Technik kommt ohne europäischen Sicherheitsstandard daher.

Auch wenn die ersten Probleme eher "Probleme" sind, ist das vierte schon ein riesiges Risiko: Das NDR-Format "Markt" hat aus diesem Grund einen elektrischen Dampfgarer (15 Euro) gekauft und einem Experten vorgelegt.

Der Warenprüfer der Bundesnetzagentur hat sich den Stecker des Geräts genau angesehen und dabei schockiert festgestellt, dass das CE-Prüfzeichen auf der Packung gefälscht sein muss. Denn die Schutzleiter an dem Stecker fehlten komplett. Ohne diese droht jederzeit die Gefahr eines Stromschlags, wenn man den Dampfgarer in die Steckdose steckt.

Jemanden im Falle eines Falles zur Rechenschaft zu ziehen, wird allerdings schwierig bei den Temu-Einkäufen.