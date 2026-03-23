Kitakind beim Spielen in Fluss gefallen: Dreijähriger in Klinik gestorben

Siegen (NRW) - Der am vergangenen Dienstag in Siegen in den Fluss gefallene Junge ist am Montagnachmittag im Krankenhaus verstorben.

Im Bereich des Geländes an der Sieg war das Kind in den Fluss gefallen. © Berthold Stamm/dpa

Die traurige Nachricht teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens laufen derweil auf Hochtouren weiter, heißt es.

Weitere Auskünfte können die Beamten noch nicht erteilen.

Der Dreijährige war am 17. März in die Sieg gefallen. Das Kind hatte unter Aufsicht mit anderen Gleichaltrigen gespielt.

Als den Betreuern auffiel, dass der Junge fehlte, sei direkt nach ihm gesucht worden. Wenig später wurde das Kind treibend im Fluss entdeckt.