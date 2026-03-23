Kitakind beim Spielen in Fluss gefallen: Dreijähriger in Klinik gestorben
Siegen (NRW) - Der am vergangenen Dienstag in Siegen in den Fluss gefallene Junge ist am Montagnachmittag im Krankenhaus verstorben.
Die traurige Nachricht teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens laufen derweil auf Hochtouren weiter, heißt es.
Weitere Auskünfte können die Beamten noch nicht erteilen.
Der Dreijährige war am 17. März in die Sieg gefallen. Das Kind hatte unter Aufsicht mit anderen Gleichaltrigen gespielt.
Als den Betreuern auffiel, dass der Junge fehlte, sei direkt nach ihm gesucht worden. Wenig später wurde das Kind treibend im Fluss entdeckt.
Rettungskräfte mussten es vor Ort reanimieren. Anschließend wurde es in ein Krankenhaus gebracht.
Hinweise auf eine Straftat liegen laut Polizei bisher nicht vor. Es werde von einem Unglück ausgegangen.
Titelfoto: Berthold Stamm/dpa