Knusprige Süßkartoffel-Pommes aus dem Airfryer: So werden sie perfekt

Von Nadja Kocsis

Entdecke das Klassiker-Rezept für den Airfryer: Süßkartoffel-Pommes ganz ohne Fett zum Anbeißen lecker. Bei 190 Grad Celcius sind die Pommes in 20 Minuten fertig.

Inhaltsverzeichnis

Süßkartoffel-Pommes-Rezept

Knusprige Süßkartoffel-Pommes aus dem Airfryer

Vorbereitungszeit

20 Min.

Kochzeit/Backzeit

20 Min.

Gesamtzeit

40 Min.

Menge

2 Portion(en)

Zutaten

  • 500 g Süßkartoffel
  • 1 TL Olivenöl
  • 2 TL Speisestärke
  • Salz oder n.B. Rosmarin-Salz
  • 0,5 TL Paprika edelsüß

Zubereitung

Schritt 1

Die Süßkartoffeln zuerst waschen und schälen. Anschließend in ungefähr gleich große Pommesstreifen schneiden und für 10 Minuten in kaltes Wasser legen.

Schritt 2

Die rohen Pommesstreifen aus dem Wasser nehmen und gut abtrocknen.

Schritt 3

In einer Schüssel die Pommes mit den Gewürzen, dem Olivenöl und der Speisestärke vermengen.

Schritt 4

Wichtig ist, die Pommes nicht übereinander zu stapeln, damit sie gleichmäßig knusprig werden. Bei 190 Grad dürfen die Süßkartoffel-Pommes für ungefähr 20 Minuten im Frittierkorb des Airfryers sein. Es lohnt sich, alle 5 Minuten den Garkorb zu schütteln, um sie von allen Seiten zu bräunen.

Dazu ein wenig Knabbergemüse serviert, zusammen mit selbstgemachtem Hummus oder selbstgemachtem Zaziki ein wahrer Gaumenschmaus für die ganze Familie.

TAG24 wünscht guten Appetit!

Wie findest Du das Rezept?

Titelfoto: 123RF/smon

