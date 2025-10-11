Kürbis in der Heißluftfritteuse - Das perfekte Herbstrezept für den Airfryer

Entdecke weitere Rezeptideen für die Heißluftfritteuse unter: Airfryer Rezepte .

Wenn die Tage kürzer und die Blätter bunter werden, hat der Kürbis seinen großen Auftritt - und im Airfryer zeigt er, was wirklich in ihm steckt. Ob als knuspriger Snack, leichte Beilage oder gesunde Mahlzeit: Kürbis aus der Heißluftfritteuse ist unkompliziert, kalorienarm und überraschend vielseitig.

Tipp: Wer sich zeitaufwändiges, lästiges Schälen vom Kürbis sparen möchte, nimmt am besten den Hokkaido-Kürbis. Bei dieser Sorte wird die Schale beim Garen nämlich weich und kann anschließend einfach mitgegessen werden. Prinzipiell kann man aber auch andere Speisekürbisse verwenden, die muss man vorher jedoch schälen.

Die einzelnen Kürbisstücke nebeneinander (nicht übereinander) in den Garkorb der Heißluftfritteuse legen und portionsweise bei 180 Grad für etwa 10 bis 15 Minuten garen. Zwischendurch bei Bedarf einmal wenden.

Die Kürbisstücke mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen sowie das Öl hinzugeben. Alles vorsichtig verrühren bzw. den Kürbis gut marinieren.

Den Kürbis in Spalten, Scheiben oder mundgerechte Würfel schneiden und in eine Schüssel geben.

Den Kürbis gründlich waschen, dann mit einem großen Messer halbieren bzw. vierteln und die Kerne und Fasern mit einem Esslöffel herauslösen. Je nach Kürbissorte jetzt die Schale mit einem Sparschäler oder scharfen Küchenmesser entfernen.

Tipp: Die Kürbiskerne nicht wegwerfen. Getrocknet und geröstet ergeben sie einen leckeren, gesunden Snack zum Knabbern. Die Zubereitung gibt's hier: Kürbiskerne rösten - einfach im Ofen oder in der Pfanne .

Kürbis ist vielseitig, gesund und nahrhaft. © 123rf/mikeosphoto

Kürbis aus der Heißluftfritteuse ist ein echter Allrounder. Deshalb werden nun noch ein paar kreative Ideen für jede Gelegenheit vorgestellt.

#1 - Herzhaft mit Knoblauch und Kräutern: Die Kürbisspalten zusätzlich mit Knoblauchpulver, Thymian oder Rosmarin würzen und als Beilage zu Fleisch oder Pasta servieren.

#2 - Orientalisch mit Curry und Kichererbsen: Den zerkleinerten Kürbis mit Currypulver, Kreuzkümmel und etwas Zitronensaft verfeinern. Zusammen mit beispielsweise Kirchererbsen erhält man eine leckere vegane, proteinreiche Mahlzeit.

#3 - Süß mit Zimt und Honig: Mit etwas Zimt, Honig und Muskat verfeinerte Kürbiswürfel eignen sich prima als gesunder Nachtisch oder als Topping im Frühstücksmüsli.

#4 - Kürbis-Pommes für Kinder: Den in Streifen geschnittenen Kürbis einfach mit etwas Paprikapulver und wenig Öl im Airfryer backen - fertig ist ein knuspriger Snack für Kinder.

#5 - Halloween-Variante: Den Kürbis in eine beliebige Halloween-Form schneiden oder entsprechend ausstechen, mit Gewürzen wie Paprika-, Curry- oder Knoblauchpulver würzen und in der Heißluftfritteuse rösten.

Als Dip passt ein selbst gemachtes Zaziki oder Kräuterquark sehr gut.

Ob würzig, süß oder knusprig: Der Airfryer bringt das Beste aus dem Kürbis hervor.