Brownies mit Schokolade: Mit diesem Rezept werden sie besonders saftig

Dunkle Schokolade kann so sündig sein, vor allem wenn sie in Form von super saftigen Brownies serviert wird. Wer seinen Gästen und sich selbst etwas Leckeres gönnen möchte, sollte diese schokoladigen Brownies ausprobieren.

Die Brownies nach klassischem Rezept mit Schokolade schmecken besonders saftig. © 123RF/ahirao

Ursprünglich stammen Brownies aus den USA. Mittlerweile ist das Gebäck aber in unzähligen Variationen auf der ganzen Welt erhältlich.

Die perfekten Brownies sollten nicht nur schokoladig, sondern auch richtig "fudgy", also saftig sein. Das Geheimnis liegt in der Feuchtigkeit. Der Teig wird ohne Backtriebmittel, dafür aber mit viel flüssiger Butter und Schokolade zubereitet. Da Brownies dann nach dem Backen noch etwas klebrig, reichhaltig und kompakt sind, trocknen sie auch nicht so schnell aus.

Wenn Dir jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft, dann backe die leckeren Schoko-Brownies bei Dir zu Hause nach.

Das schnelle und einfache Rezept für saftige Brownies bekommst Du von TAG24.

