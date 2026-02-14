Schneller DDR-Prasselkuchen: So knusprig wie bei Oma
Dem Duft von frisch gebackenem DDR Prasselkuchen mit Blätterteig und Streuseln kann niemand widerstehen. Dieser Kuchen-Klassiker ist in vier Schritten zubereitet und begeistert garantiert Jung und Alt.
Prasselkuchen DDR Rezept
Die Kombination aus knusprigem Blätterteig und feinen Streuseln führt zu einem absolut prassligem Geschmackserlebnis, deshalb auch der Name des DDR-Prasselkuchens. Am besten schmeckt der Original Prasselkuchen mit selbstgemachten Streuseln.
Vorbereitungszeit
20 Min.
Kochzeit/Backzeit
25 Min.
Gesamtzeit
45 Min.
Menge
4 Person(en)
Zutaten
- 1 große Packung TK-Blätterteig
- 250 g Mehl
- 125 g Butter
- 100 g Zucker
- 1 Prise Salz
- 150 g Puderzucker
- 2 EL Zitronensaft
- 1 EL Kokosfett
Zubereitung
Den Blätterteig aus dem Frostfach nehmen und etwas antauen lassen. Den Ofen auf 200 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen.
In der Zwischenzeit die Streusel zubereiten. Dafür kalte Butter mit Zucker und einer Prise Zucker mit den Händen oder mit einem Rührgerät mit Knethaken vermengen. Das Mehl hinzufügen und alles zügig zu Streuseln verarbeiten.
Den Blätterteig in circa fünf bis zehn Zentimeter große Stücke schneiden und auf ein mit Wasser angefeuchtetes Backblech legen. Mit Wasser bestreichen und die Streusel darauf geben. Den Prasselkuchen für circa 25 Minuten in den Ofen schieben.
Aus Puderzucker, Kokosfett und Zitronensaft eine Glasur herstellen. Sobald der fertige Kuchen aus dem Ofen kommt, mit der Glasur überziehen.
Besonders süße Naschkatzen können den Blätterteig auch mit Marmelade bestreichen, bevor die Streusel hinzugegeben werden.
TAG24 wünscht gutes Gelingen und guten Appetit!
Titelfoto: Nano Banana/TAG24