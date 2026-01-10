DDR-Letscho-Rezept mit Paprika und Tomaten: So schmeckt es wie früher
Dieses Letscho-DDR-Rezept weckt Erinnerungen. Wenn fruchtige Tomaten auf aromatische Paprika und herzhafte Zwiebeln treffen, läuft den Fans der DDR-Küche das Wasser im Mund zusammen. Dieses Grundrezept braucht nicht mehr als eine Handvoll Zutaten, um den vollen Genuss auf den Tisch zu zaubern.
Letscho Rezept
In der DDR hatte Letscho absoluten Kultstatus. Dabei gibt es vermutlich so viele Rezeptvarianten wie Geschmäcker. Anstatt ausschließlich roter Paprika wird für ein ungarisches Letscho-Original-Rezept auch weiße Spitzpaprika genutzt. Zum Würzen eignet sich am besten ungarischer Gewürzpaprika edelsüß.
Vorbereitungszeit
20 Min.
Kochzeit/Backzeit
20 Min.
Gesamtzeit
40 Min.
Menge
4 Portion(en)
Zutaten
- 1 EL Butterschmalz oder Margarine
- 2 Zwiebeln
- 1 Knoblauchzehe
- 3 rote Spitzpaprika, 3 gelbe Spitzpaprika
- 400 g Tomaten
- 1 TL Paprika edelsüß
- Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker
- bei Bedarf: Gemüsebrühe oder passierte Tomaten
Zubereitung
Die Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Knoblauchzehe schälen und kleinhacken. Paprika waschen, vom Stil und Kerngehäuse befreien und in mundgerechte Stücken schneiden. Auf gleiche Weise mit den Tomaten vorgehen.
In einer großen Pfanne etwas Butterschmalz oder Margarine zergehen lassen und die Zwiebeln darin andünsten.
Paprika hinzufügen und bei mittlerer Hitze fünf Minuten lang anbraten. Anschließend die Tomaten hinzugeben. Mit edelsüßem Paprika, Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker würzen.
Wer eine flüssigere Konsistenz erreichen möchte, fügt an dieser Stelle 200 Milliliter Gemüsebrühe oder 200 Gramm passierte Tomaten hinzu.
Ist die Konsistenz ausreichend sämig und das Paprikagemüse weich, wird das Letscho nochmals abgeschmeckt und mit frischem Brot serviert.
3 Tipps für Dein eigenes Letscho Rezept
1. Tipp: Viele Familien haben ihr ganz eigenes Letscho-Rezept. So können der Masse etwa vier Eier hinzugegeben werden, was dieses Gericht zu einer sättigenden Hauptmahlzeit werden lässt. Alternativ kann auch eine halbe Dose passierte Tomaten für den besonders fruchtigen Geschmack untergerührt werden.
2. Tipp: Wer Omas Letscho-Rezept cremiger mag, rührt einfach einen Esslöffel Schmand oder saure Sahne unter.
3. Tipp: Für die gewisse Schärfe kann Cayennepfeffer oder klein geschnittene Chili sorgen. Als Beilage eignen sich neben Brot auch Reis oder Kartoffeln. Serviert zu gebratenem Fleisch oder Fisch bekommt das Original DDR-Letscho-Rezept seinen ganz großen Auftritt.
Titelfoto: TAG24/NK