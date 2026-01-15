DDR-Rezept: So schmeckt die Karlsbader Schnitte wie früher
Dieser Klassiker der ostdeutschen Küche überzeugt durch die Röstaromen des Brots und den überbackenen Käse. Mit einem Schuss Worcester Sauce bringt die Karlsbader Schnitte DDR-Gefühle der leckeren Art zurück.
Karlsbader Schnitte DDR Rezept
Tipp: Wer Energie sparen möchte und Besitzer einer Heißluftfritteuse ist, bereitet die Karlsbader Schnitte im Airfryer zu.
Vorbereitungszeit
5 Min.
Kochzeit/Backzeit
10 Min.
Gesamtzeit
15 Min.
Menge
1 Person(en)
Zutaten
- 2 Scheiben Brot (Mischbrot oder Toast)
- etwas Butter
- Kochschinken
- Schnittkäse (Gouda, Cheddar oder Emmentaler)
- Paprikapulver edelsüß
- Worcester Sauce
- nach Bedarf: Ketchup
Zubereitung
Zwei Scheiben Brot zur Hand nehmen und mit etwas Butter bestreichen. Wer möchte, gibt außerdem ein wenig Ketchup auf das Mischbrot oder Toastbrot.
Zwei Scheiben Kochschinken und zwei Scheiben Gouda auf die Brotscheiben legen. Mit etwas Paprikapulver edelsüß bestreuen und bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für ungefähr fünf bis zehn Minuten in den Ofen bis der Käse schön braun ist.
Eine Prise Paprikapulver rundet den Geschmack noch ab. Mit einem Schuss Worcester Sauce serviert, bringt die Karlsbader Schnitte absolutes kulinarisches DDR-Feeling auf den Tisch.
Wer ein wenig Abwechslung auf seiner Karlsbader Schnitte braucht, kann anstatt des Kochschinkens auch Salami nehmen und das Ganze noch mit ein paar feinen Zwiebelringen aufpeppen.
Titelfoto: TAG24/NK