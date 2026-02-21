Selterskuchen DDR Rezept: So schmeckt's wie bei Oma
Dieses Selterskuchen-DDR-Rezept schmeckt nach Kindheit. Ein locker leichter Blechkuchen mit einfachem Rührteig ist schnell gebacken und eignet sich sogar zum Einfrieren.
Selterskuchen DDR Rezept
Dieser Selterswasserkuchen gehörte auf jede gut gedeckte ostdeutsche Kaffeetafel. Die folgenden Mengenangaben werden in Tassen angegeben, wobei drei Tassen Mehl ungefähr 450 Gramm Mehl entsprechen. Wer keine Glasur mag, kann den DDR-Selterskuchen auch einfach mit gesiebten Puderzucker bestreuen.
Vorbereitungszeit
10 Min.
Kochzeit/Backzeit
30 Min.
Gesamtzeit
40 Min.
Menge
6 Person(en)
Zutaten
- 3 Tassen Mehl
- 1 Tasse neutrales Rapsöl
- 2 Tassen Zucker
- 4 Eier
- 1 Pck. Backpulver
- 1 Prise Salz
- 1 Tasse besonders sprudeliges Selterswasser
- Abrieb einer Zitrone
- Für die Glasur: 150 g Puderzucker, 2 EL Zitronensaft, 1 EL zerlassenes Kokosfett
Zubereitung
Das Mehl, Backpulver, eine Prise Salz und den Abrieb einer gewaschenen Bio-Zitrone vermengen.
In einer weiteren Schüssel die Eier mit dem Zucker und Öl mit einem Handrührgerät schaumig schlagen.
Die trockenen und nassen Zutaten sowie die Tasse Selterswasser miteinander verrühren.
Den Ofen auf 175 Grad Celsius Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Blech oder eine Kastenform einfetten und den Teig hineingeben.
Den Selterskuchen für ungefähr 30 Minuten fertig backen. Mit einem Holzstäbchen testen, ob der Kuchen gar ist.
Aus Puderzucker, Zitronensaft und Kokosfett eine Glasur herstellen und über den ausgekühlten Kuchen geben.
Es gibt Kuchen-Rezepte, die einem schon beim bloßen Gedanken das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Dieser schnell zubereitete DDR-Selterskuchen durfte auf keiner Familienfeier fehlen und ist bis heute ein absolutes Highlight.
Titelfoto: 123RF/asife