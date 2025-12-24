Schnelles Dessert in nur 10 Minuten: Himbeer-Baiser-Dessert mit 5 Zutaten

Ein leckeres Menü mit mehreren Gängen für Deinen Besuch zu kochen, kann ziemlich aufwendig und anstrengend sein. Jede Menge Stress und Zeit sparst Du, wenn Du als letzten Gang ein traumhaftes Himbeer-Baiser-Dessert servierst. Mit gerade mal fünf Zutaten kannst Du das schnelle Dessert in nur zehn Minuten zubereiten.

Weitere Inspirationen für süße Nachspeisen findest Du unter Desserts.