Schnelles Dessert in nur 10 Minuten: Himbeer-Baiser-Dessert mit 5 Zutaten
Ein leckeres Menü mit mehreren Gängen für Deinen Besuch zu kochen, kann ziemlich aufwendig und anstrengend sein. Jede Menge Stress und Zeit sparst Du, wenn Du als letzten Gang ein traumhaftes Himbeer-Baiser-Dessert servierst. Mit gerade mal fünf Zutaten kannst Du das schnelle Dessert in nur zehn Minuten zubereiten.
Weitere Inspirationen für süße Nachspeisen findest Du unter Desserts.
Schnelles Rezept für Himbeer-Baiser-Dessert
Das schnelle Himbeer-Baiser-Dessert lässt sich gut vorbereiten und schmeckt besonders gut, wenn es etwas durchziehen konnte. Für die Zubereitung benötigst Du neben den fünf Zutaten noch ein Messer, ein Brett, ein Gefäß mit hohem Rand, ein Rührgerät oder eine Küchenmaschine und sechs Dessertgläser.
Vorbereitungszeit
10 Min.
Kochzeit/Backzeit
0 Min.
Gesamtzeit
10 Min.
Menge
6 Gläser
Zutaten
- 100 g Baisergebäck
- 600 g Schlagsahne
- 300 g TK-Himbeeren
- 1 Pck. Vanillezucker
- 1 Pck. Sahnesteif
Zubereitung
Die Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker in ein Gefäß mit hohem Rand geben und mit einem Rührgerät oder der Küchenmaschine steif schlagen. Das Baisergebäck in grobe Stücke schneiden.
Nun die gefrorenen Himbeeren, die Baiserstücke und die Vanillesahne abwechselnd und in sechs Dessertgläser schichten. Zum Schluss nach Belieben mit Himbeeren und Baiser garnieren.
Tipp: Am besten schmeckt das Himbeer-Baiser-Dessert, wenn man es vor dem Servieren für zwei bis drei Stunden kaltstellt.
Wer möchte, kann das Himbeer-Baiser-Dessert noch durch die Zugabe von weiteren Gewürzen oder die Verwendung von anderen Keksen geschmacklich verfeinern.
TAG24 wünscht guten Appetit!
Titelfoto: Midjourney/TAG24