Haltbarkeit verlängern: Kann man Käse einfrieren?

Um so wenig Lebensmittel wie nur möglich zu verschwenden, friert man jene ein, die man vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht verbrauchen kann. Aber kann man Käse einfrieren? Die Antwort bei TAG24.

Nicht jede Käsesorte eignet sich zum Einfrieren. © 123RF / dragoscondrea

Hat man zu viel Käse gekauft und kann ihn nicht aufbrauchen, ist das noch lang kein Grund ihn wegzuwerfen. Als eine durchaus sinnvolle Methode bewährt sich das Einfrieren. Allerdings eignet sich nicht jede Sorte hierfür.

Wie gut sich Käse einfrieren lässt, hängt vom Fett- und Wassergehalt ab. Insgesamt verliert er jedoch an Aroma, umso länger er tiefgekühlt ist.

Wichtig ist außerdem, die Milchprodukte so luftdicht wie möglich zu verpacken, damit sie so lang wie möglich haltbar bleiben.

Nimmt man dafür Gefrierbeutel, deren Luft man vorm Schließen ausstreicht oder auch Frischhaltedosen, hält sich gefrorener Käse für etwa zwei bis maximal vier Monate. Auch in geschlossener Originalverpackung kann man Käse einfrieren.

Zum Auftauen stellt man ihn am besten über Nacht in den Kühlschrank, sodass so wenig wie möglich Wasser verloren geht.

Erfahre im Folgenden, welche Käsesorten sich gut zum Einfrieren eignen.

