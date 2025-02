Schokolade schmelzen: Mit 3 einfachen Methoden zum flüssigen Glück

Schokolade schmelzen muss kein Fiasko werden. Wer ein paar Tipps und Tricks in der Küche berücksichtigt, bekommt eine flüssige Schokolade von perfekter Konsistenz.

🍫 Wasserbad : Langsam schmelzen, ständig rühren, kein Wasser in die Schokolade!

Schokolade schmelzen: Das Wichtigste in Kürze

Bei der Frage, wie man Schokolade am besten schmilzt, kommt es darauf an, welche Küchengeräte man selbst zu Hause hat.

4. Schritt : Sind noch zu große oder zu viele Schokoladenstückchen übrig, wird der Vorgang in der Mikrowelle wiederholt. Man sollte die Temperatur aber nicht erhöhen, weil die Schokolade sonst verbrennen könnte.

2. Schritt : Die zerkleinerte Schokolade in das Gefäß geben und in die Mikrowelle stellen. Das Ganze für eine Minute auf geringer Stufe oder bei maximal 600 Watt erhitzen.

Wer Schokolade in der Mikrowelle schmelzen will, braucht als Küchenutensilien:

Wenn es mal schnell gehen muss, kann man die Schokolade ganz einfach in der Mikrowelle schmelzen.

Die wohl gängigste und beste Methode ist, die Schokolade langsam im Wasserbad zu schmelzen. Mit dieser Methode ist die perfekte Konsistenz der Schokolade besonders gut bestimmbar.

Um Schokolade im Wasserbad zu schmelzen, brauchst Du:

Schokolade oder Kuvertüre

Messer

Brett

Topf

Schüssel aus Metall bzw. Glas oder einen zweiten kleineren Topf

Wasser

Löffel

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Schritt: Zuerst wird die Schokolade mit dem Messer, der Raspel oder der Küchenmaschine zerkleinert. Je kleiner die Stücke, desto schneller schmilzt die Schokolade.

2. Schritt: Der Topf wird mit wenig Wasser gefüllt und auf dem Herd erwärmt. Sobald sich Bläschen bilden, kann es auch schon losgehen. Nimm den Topf vom Herd und stelle das zweite Gefäß so in oder auf den Topf, dass Du es gut im Griff hast und kein Wasser hineinspritzt. Fülle etwa zwei Drittel der vorhandenen Schokolade in das Gefäß und schmelze sie unter ständigem Rühren.

3. Schritt: Nun kann man den Rest der Schokolade unterrühren. Verrühre das Ganze, bis die Schokolade vollständig geschmolzen ist. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Schokolade gleich auf ungefähr 30 bis 33 Grad Celsius temperiert wird.