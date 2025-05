Warmes Essen für die Mittagspause: Die 5 besten Rezepte für die Baustelle

Mehr Ideen, was Du kochen oder backen kannst, findest Du unter Rezepte .

An einem harten Tag auf der Baustelle gibt es nichts Besseres als ein warmes, stärkendes und leckeres Mittagessen. Die besten Rezepte für die Baustelle auf einen Blick findest Du in diesem Artikel.

Von der Baustelle direkt an den Tisch mit den einfachen Rezepten für leckeres Baustellenessen von TAG24.

Die klassische Gulaschsuppe, Mettbrötchen, Frikadelle oder doch lieber etwas Gesundes? Für Bauarbeiter stellt sich täglich die Frage, was sie auf einer Baustelle essen.

Soll das Essen für Handwerker und Bauarbeiter warm, kalt, mit ordentlich Fleisch drin oder doch vegetarisch sein? Was man für Baustellenarbeiter Leckeres kochen kann, erfährst Du im Folgenden.

Ein leckeres und sättigendes Gericht mit Fleisch für die Baustelle, das man wunderbar vorbereiten kann, ist Chili con Carne. Chili mit Fleisch schmeckt am besten, wenn es warm ist. Wer keine Möglichkeit hat, es vor Ort aufzuwärmen, kann sein Chili früh in der Mikrowelle oder im Topf erhitzen und dann in einen Thermobehälter füllen. Probiere das Rezept für Chili con Carne und genieße das scharfe Ragouts aus Fleisch und Chilischoten auf Deiner Baustelle.