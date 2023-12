Dieses Salsa Rezept ist perfekt für die nächste Party!

Übersetzt bedeutet Salsa so viel wie "Sauce". Dabei ist sie ein richtiger Allrounder, denn sie lässt sich zu vielerlei Speisen kombinieren. Ob ganz klassisch zu Tortillas, Nachos oder Tacos, auf dem Baguette oder als Füllung für leckere Empanadas: Der Kreativität und dem persönlichen Geschmack sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Mit frischen Tomaten in Kombination mit Chilischoten zubereitet, verzaubert sie den Gaumen mit einem fruchtig-pikanten Geschmack. Limettensaft sorgt für den nötigen Frischekick!

Für die perfekte Salsa, solltest Du alle Zutaten so klein wie möglich schneiden. © 123rf / repinanatoly

Hast Du alle Zutaten beisammen, kannst Du mit der Zubereitung beginnen.

1. Schritt: Schäle die Zwiebel, schneide den Strunk aus den Tomaten, entkerne die Paprika und Chilischoten und schneide anschließend alles in kleine Stücke.

2. Schritt: Gib etwas Öl in den Topf und danach die Zwiebel gemeinsam mit Chilischoten und Paprika in hinzu. Presse die Knoblauchzehen und gib sie ebenfalls in den Topf. Dünste alles, bis die Zwiebeln glasig werden.

3. Schritt: Tomaten, Salz, Pfeffer und Zucker sowie Limettensaft hinzugeben, alles gut verrühren und nun ca. 90 Minuten köcheln lassen. Regelmäßig umrühren.

4. Schritt: (optional) Nach dem Einkochen kannst Du noch etwas fein gehackten Koriander hinzugeben und noch einige Minuten köcheln lassen.

5. Schritt: Nun kannst Du die Salsa in sterilisierte Gläser umfüllen und so haltbar machen oder frisch servieren.