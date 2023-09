Aufräumen will gelernt sein - 8 Aufräum-Tipps für ein ordentliches Kinderzimmer

Zum Glück gibt es ein paar hilfreiche Aufräum-Tipps, die jeder beherzigen kann, der Ordnung in seine vier Wände bekommen möchte. Natürlich sollten dabei schon junge Kinder mit einbezogen werden. So lernen sie frühzeitig, dass zum Spielen auch das anschließende Aufräumen gehört.

"Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu suchen." So mancher versteckt sich wohl ganz gern hin und wieder hinter einem Spruch wie diesem. Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Vielen ist es dann doch unangenehm, wenn in der Wohnung oder einem einzelnen Zimmer das reinste Chaos herrscht. Unangekündigter Besuch kann dann zu einer regelrecht peinlichen Angelegenheit werden.

Mit der richtigen Musik und fröhlicher Stimmung macht Aufräumen mehr Spaß. © 123rf/lithiumphoto

Insbesondere die jüngeren Kinder können noch nicht allein aufräumen und sind damit schnell überfordert. Eltern sollten ihre Sprösslinge daher tatkräftig unterstützen, möglichst klare Ansagen machen und nicht zuletzt als gutes Vorbild vorangehen.

Kleinkinder können zudem auf spielerische Art und Weise ans Aufräumen herangeführt werden.

Hier ein paar Beispiele:

Aufräumen nach Farben

Dafür wird lediglich ein Farbwürfel benötigt, der immer abwechselnd geworfen wird. Je nach gewürfelter Farbe sucht jeder einen entsprechenden Gegenstand und bringt diesen an seinen richtigen Platz. Es wird so lange "gespielt" bis alle herumliegenden Spielsachen aufgeräumt sind. Positiver Nebeneffekt ist nicht nur ein sauberes Zimmer, die Kinder lernen gleichzeitig auch die verschiedenen Farben besser kennen.

Tanzend aufräumen

Dabei kann man sich das Prinzip des Spiels "Reise nach Jerusalem" zunutze machen. Es darf demnach so lange getanzt werden wie die Musik spielt. Wird sie gestoppt, muss jeder drei Dinge im Zimmer aufräumen. Nach jedem Tanz wird gewechselt, sodass mal Mama bzw. Papa und mal das Kind der DJ ist und die Länge des Tanzes bestimmen darf.

Gewürfelte Zahl ist entscheidend

Hierfür wird wieder ein normaler Würfel gebraucht. Es wird immer abwechselnd gewürfelt und jeder muss genau so viele Gegenstände an seinen Platz räumen, wie der Würfel an Augen zeigt. Ganz nebenbei lernen kleine Kinder so auch ein paar Zahlen bzw. einfache Rechenaufgaben kennen.