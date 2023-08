Gipsabdruck Babybauch: Ausführliche DIY-Anleitung für werdende Eltern

Einen Gipsabdruck vom Babybauch in den Händen zu halten, ist für viele Eltern eine ganz besondere Erinnerung an die Zeit der Schwangerschaft. Wer keinen Profi damit beauftragen möchte, kann sich die Babykugel auch selbst abformen. TAG24 verrät in einer ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung wie es geht.