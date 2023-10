Als Familie nachhaltig leben: So geht's auch ohne viel Stress

Nachhaltig leben gewinnt nicht nur immer mehr an Bedeutung, es ist mittlerweile auch relativ unkompliziert umsetzbar. Aber kann man auch als Familie mit Kindern nachhaltig leben? Ganz klar: Ja!

Für jeden allein wäre diese Umsetzung problemlos zu bewältigen. Hat man aber Kinder daheim, kommen diese Vorhaben schnell ins Wanken - Essensreste auf dem Teller, Plastikspielzeug im Kinderzimmer, praktische Reinigungstücher sowie Windeln, hohe Wäscheberge und Co. stehen dann auf der Tagesordnung.

Nachhaltig Leben bedeutet am Ende nicht nur den Verbrauch wertvoller, natürlich vorkommender Ressourcen zu verringern, meist kann man dadurch sogar Zeit und Geld sparen.

Tipp: In jedem Fall sollte beim Kauf von Erde und Dünger darauf geachtet werden, dass diese frei von Pflanzenschutzmitteln sind.

Gleichzeitig können sie die einzelnen Pflanzen in ihren jeweiligen Entwicklungsstadien beobachten, von der Aussaat über das Wachstum bis hin zur Ernte.

Zugegeben, das Auto ist schon eine tolle Erfindung und kaum jemand wird wohl gänzlich darauf verzichten wollen. Hin und wieder ist es jedoch durchaus überlegenswert, es mal stehenzulassen. Gerade in der Stadt lassen sich viele Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen.

Eine gute Alternative ist beispielsweise auch das Bilden von Fahrgemeinschaften. Diese eignen sich insbesondere bei Kindergeburtstagen, sportlichen Aktivitäten, Schul- bzw. Kitabesuchen oder sonstigen Freizeitaktivitäten.

Es ist schließlich weitaus ökologischer, wenn in einem Auto drei Kinder sitzen, die zum Fußballtraining oder in die Musikschule gebracht werden, als wenn drei Autos mit je einem Kind in die gleiche Richtung fahren.