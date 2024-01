20 Tipps für beliebte Kinderserien ab 6 Jahren

In diesem Beitrag werden 20 Kinderserien vorgestellt, die teilweise zwar etwas älter sind, an deren Beliebtheit sich aber nichts geändert hat und sie deshalb auch immer noch im Free-TV ausgestrahlt werden.

Handlung: Der zehnjährige Timmy hat es in seinem Leben nicht gerade leicht. Von seinen Eltern oft vernachlässigt und in der Schule gemobbt, erhält er jedoch die beiden Elfen Cosmo und Wanda zur Seite gestellt, von denen er sich jederzeit etwas wünschen kann. Durch deren Zauberkraft erleben die drei jede Menge turbulente Abenteuer.

Handlung: Die Ninjas Kai, Jay, Zane, Cole, Lloyd und Nya, welche mit den Elementen Feuer, Eis, Erde, Wasser, Energie und Blitz im Einklang stehen, müssen sich immer wieder gegen unberechenbare Gegner stellen und erleben so spannende Abenteuer in der Welt von Lego Ninjago.

Originaltitel: Mia and me

Produktionsland: Deutschland, Kanada, Italien

Erstausstrahlung: 2011

Länge je Folge: circa 25 Minuten



Handlung: Mia ist ein zwölfjähriges (reales) Mädchen, das sich aufgrund des frühen Todes ihrer Eltern in einem Internat in Florenz (Italien) einleben muss. Mithilfe eines magischen Armreifs und einem Märchenbuch kann sie in die zauberhafte Welt von Centopia wechseln, wo sie als Elfe zusammen mit anderen Elfen, Einhörnern, Panen und Drachen fantastische Abenteuer erlebt.

Schaue Dir hier die erste Folge von "Mia and me - Abenteuer in Centopia" an.