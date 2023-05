Unter 20 Euro: Wer ein Muttertagsgeschenk sucht, wird bei diesen Ideen fündig

Ein kleines Geschenk zum Muttertag als Symbol für Wertschätzung und Dankbarkeit. © 123rf/evgenyatamanenko

Im Mai ist es wieder so weit: Am zweiten Sonntag des Monats wird in Deutschland und vielen anderen Ländern traditionell der Muttertag gefeiert.

Gleichzeitig stellen sich etliche junge und erwachsene Kinder, aber oft auch frischgebackene Väter die Frage, wie sie ihren Müttern, Stiefmüttern, Pflegemüttern, Schwiegermüttern oder Bonusmüttern bzw. der Mutter ihres Kindes eine kleine Aufmerksamkeit bereiten können.

Schließlich soll mit einem Geschenk zum Muttertag die eigene Mutter geehrt und einfach mal "Danke" gesagt werden.

Natürlich sind dabei keine Grenzen gesetzt und man kann tief in die Tasche greifen, muss man aber nicht. Denn ganz egal ob gekauft oder selbst gebastelt, am Ende ist es die Geste, die zählt.

