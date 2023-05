Unter 100 Euro: 11 besondere Ideen für Geschenke zum Muttertag

Na, bist Du auch schon fleißig am Grübeln, weil wieder der Ehrentag Deiner Mutter ansteht? Bei der enorm großen Auswahl möglicher Geschenke zum Muttertag wäre das zumindest keine Überraschung. Deswegen hilft TAG24 mit ein paar besonderen Geschenkideen für unter 100 Euro.

Der teure Hausroboter kommt in der folgenden Auflistung also ebenso wenig vor wie eine kleine, herkömmliche Schachtel Pralinen. Stattdessen sind ein paar ganz besondere Ideen für Dich dabei.

Jedes Jahr nutzen unzählige Menschen in Deutschland und anderen Ländern den zweiten Sonntag im Mai, um ihre Mutter zu ehren - in aller Regel mit einem Geschenk.

Womöglich gibt es für Dich in diesem Jahr aber Anlass, mal etwas mehr auszugeben. Sei es z. B., weil sich das Muttersein der Partnerin zum ersten Mal jährt oder weil die eigene Mama in diesem Jahr eine überragende Unterstützung war.

Wer seine Mutter zum Ehrentag glücklich machen möchte, muss dazu natürlich nicht immer tief in die Tasche greifen. Weil es letzten Endes um eine schöne Geste geht, lohnt sich ebenso ein Blick auf vergleichsweise günstige Optionen.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Selbst wenn Deine Mutter nicht in der Nähe wohnt, kannst Du sie zum Muttertag also mit ein paar hübschen Blumen überraschen.

Gut zu wissen: Unzählige Händler bieten an, Blumen als Geschenk zu verschicken. Seine geplante Aufmerksamkeit kann man so z. B. im Internet auswählen und der Mama zusenden lassen.

Eine weitere Möglichkeit wären schicke Körbe, in denen die Lieblingsblumen der Mutti ebenfalls wunderbar zur Geltung kommen können. Die Ausgaben für solche Blumenarrangements variieren je nach Menge der Pflanzen und Größe des Körbchens.

Wer weiß, worauf die eigene Mama beim Naschen abfährt, der sollte sich auf jeden Fall mal nach Spezialitäten umschauen. Das kann mächtig was hermachen.

Diese Auswahl an Ideen gehört zu etwas aufwendigeren Geschenken zum Muttertag, die in der Regel für unter 100 Euro umsetzbar sind.

Wer kennt es nicht: Man macht mit seinem Smartphone Fotos von tollen Momenten und diese schönen Bilder schaut man sich trotzdem quasi nie wieder an. Wenn Dir eine gelungene Foto-Erinnerung mit Deiner Mama dafür zu schade ist, dann kannst Du sie mit einem individuellen Fotogeschenk verzücken. Beispiele gefällig? Kein Problem:

Kind will nicht alleine schlafen: Hilfe von Eltern für Eltern

Diese giftigen Pflanzen gehören nicht in die Nähe von Kindern

Ja, man hat echt die Qual der Wahl. Da kann man schon mal ins Grübeln kommen, was der Mama am besten gefallen würde.

Heutzutage ist die Auswahl möglicher Kochkurse und Co. nämlich extrem groß. Für Sushi-Fans ist ebenso etwas dabei wie für Grill-Liebhaber und alle anderen Feinschmecker.

Solche Events kann man seiner Mutter auch schenken, ohne dass man selbst mitgeht. Womöglich teilt sie das Interesse doch eher mit einer anderen Person. Am Ende kommt es nur darauf an, ihr eine Freude zu machen.

Wer auf gemeinsame Zeit als die Nummer eins der Muttertagsgeschenke setzt, dem stehen unzählige Optionen dafür zur Verfügung. Gemeinsame Erlebnisse oder Events bieten sich in verschiedenen Bereichen an:

Egal ob man in einem Haus oder in einer Wohnung lebt, mit der richtigen Dekoration kann man sich seine eigenen vier Wände ganz individuell einrichten. Hier gibt's ein paar besondere Geschenkideen für Mamas Zuhause:

Holzherz

Teelichter aus Holz

Leinwand mit Foto oder Spruch

Weinregal

Zimmerbrunnen

goldene Rose

Um das traute Heim etwas zu verschönern, bieten sich für unter 100 Euro noch etliche weitere Hingucker an. Die Ideen-Liste kann daher auch einfach nur der Inspiration dienen. Was Deiner Mutter gefällt, weißt Du sicher am besten.