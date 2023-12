Kinder-Partyhut für Silvester basteln: So einfach geht's

Let's have a Party! Und was darf dabei nicht fehlen? Na klar, ein Partyhut. Basteln können sich Kinder solche lustigen Hüte für Silvester ganz einfach selber.

Nicht nur zum Fasching oder beim Geburtstag sind Partyhüte ein beliebtes Accessoire - auch am Silvesterabend würde wohl kaum ein Kind Nein dazu sagen.

Für den Hut kann entweder farbiges Buntpapier bzw. Bastelkarton oder gemustertes Geschenkpapier gewählt werden. Es sollte auf jeden Fall etwas fester sein, damit der Hut nicht so schnell einreißt. Je nachdem, ob man einfarbiges oder bedrucktes Papier benutzt, kann der Partyhut im Anschluss noch anderweitig dekoriert werden.

3. Schritt: Um den genauen Mittelpunkt des Kreises zu bestimmen, kann das Papier von oben nach unten gefaltet, leicht geknickt und wieder geöffnet werden. Dieser Schritt wird nochmal an einer anderen Stelle, z. B. von links nach rechts, durchgeführt. In der Mitte ist nun ein kleiner Punkt zu sehen, den man mit dem Bleistift markiert.

6. Schritt: Jetzt wird eine Kegelform geschaffen. Dafür legt man eine Seite des Ausschnitts über die andere. Hierbei kann man selber entscheiden, wie breit der Kegel des Partyhutes werden soll.

Hinweis: Je enger der Kegel zusammengefaltet wird, desto höher und schmaler wird der Partyhut.

7. Schritt: Die überlappende Seite wird nun auf die untere Seite geklebt. Am besten drückt man das Papier fest zusammen und hält es so für eine kurze Zeit, bis der Leim getrocknet ist. Als Alternative können an dieser Stelle auch Klebestreifen oder ein Tacker bzw. Heftgerät verwendet werden.

8. Schritt: In zwei gegenüberliegende Seiten wird vorsichtig jeweils ein Loch mit der Schere gestochen. Damit das Papier an dieser Stelle nicht so leicht einreißt, kann man es mit etwas Klebestreifen verstärken.

9. Schritt: Zuletzt wird noch das Gummiband mit einem Knoten an den beiden Löchern angebracht. Je nach Größe des Kopfes sollte es etwa 25 bis 40 Zentimeter lang sein.

Wer kein geeignetes Band zur Hand hat, kann den Partyhut auch ganz einfach mit zwei Haarspangen am Kopf befestigen.