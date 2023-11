Wichteltür basteln: So zieht ein Wichtel im Advent bei Dir ein

Damit über die Weihnachtszeit ein Wichtel einziehen kann, braucht man eine Wichteltür. Wer kein vorgefertigtes Set kaufen möchte, kann die Wichteltür mit allem, was dazu gehört, ganz einfach selber basteln.

Bastle eine selbst gestaltete Wichteltür, damit der Nisse bei Dir zu Hause einziehen kann. © TAG24/CD

Dass ein Wichtel am 1. Dezember für die Dauer der Weihnachtszeit einzieht, ist eine Tradition aus Dänemark. Jede Familie hat ihr eigenes Wichtelmännchen namens Nisse, welches je nach Charakter während der Adventszeit verschiedene Streiche spielt oder helfend zur Hand geht, was vor allem für Kinder sehr unterhaltsam sein kann.

Zum Brauch gehört es, dass nahe des Fußbodens eine Wichteltür an der Wand angebracht und der Bereich gestaltet wird. Mittlerweile ist diese Weihnachtstradition auch in Deutschland angekommen, weshalb es in vielen Geschäften entsprechende Sets zu kaufen gibt.

Eine Wichteltür samt Zubehör kann man aber auch ganz einfach selber basteln. Diese Variante ist zwar etwas zeitaufwendig, aber persönlicher, individueller und abhängig vom Material auch etwas günstiger.

Wie man eine Wichteltür basteln kann, erklärt Dir die einfache Anleitung von TAG24.

