Hochbeet anlegen: Anleitung und Tipps für Anfänger

Du möchtest den Gärtner in Dir entdecken und ein Hochbeet anlegen? TAG24 zeigt Dir, worauf es dabei ankommt.

Vorteilhaft an Hochbeeten ist vor allem, dass man bei der Arbeit den Rücken schont und es nicht umgraben muss. Besonders ist auch die spezielle Schichtung der Hochbeete, die ein schnelles und gleichmäßigeres Pflanzenwachstum ermöglicht.

Hochbeete gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff. Du kannst ein Hochbeet im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse anlegen. Überlege Dir, womit Du Dein Hochbeet bepflanzen möchtest. Du kannst sie entweder mit Zierpflanzen befüllen oder Obst- und Gemüsepflanzen anbauen.

Hochbeete liegen klar im Trend. Es gibt doch nichts Schöneres, als selbst angebautes Obst und Gemüse zu essen. Außerdem ist es wissenschaftlich erwiesen, dass Gärtnern der Seele guttut. Ein Hochbeet anzulegen ist gerade für Anfänger ein guter Einstieg in die Hobbygärtnerei.

3. Schritt: Schütze Dein Hochbeet vor Nagetieren und Schnecken

Kleide den Boden Deines Hochbeets zusätzlich mit einem Gitternetz aus, um Nagetiere von Deinen Pflanzen fernzuhalten. Schnecken kannst Du in Deinem Hochbeet zum Beispiel durch einen Schneckenzaun aus Kupferdraht vermeiden. Sieh Dir hierzu den Artikel "Was hilft gegen Schnecken im Hochbeet? Das könnt Ihr jetzt tun!" an.

4. Schritt: Hochbeet schichten

Möchtest Du ein Hochbeet als Nutzbeet anlegen, so befüllst Du es mit vier Schichten. Bevor Du aber mit dem Schichten beginnst, solltest Du die Höhen der Schichten auf der Noppenfolie einzeichnen. Das erleichtert Dir die Einschätzung der richtigen Schichthöhe.

Die erste Schicht besteht aus einer groben Mischung aus Ästen, Zweigen von Sträuchern und Wurzeln. Sie wird etwa 20 Zentimeter hoch geschichtet.

besteht aus einer groben Mischung aus Ästen, Zweigen von Sträuchern und Wurzeln. Sie wird etwa 20 Zentimeter hoch geschichtet. Für die zweite Schicht benutzt Du kleinere Äste, Laub und Rasenschnitt. Diese Laubschicht soll etwa 15 Zentimeter hoch sein.

benutzt Du kleinere Äste, Laub und Rasenschnitt. Diese Laubschicht soll etwa 15 Zentimeter hoch sein. Die dritte Schicht ist 20 Zentimeter hoch und besteht aus Kompost.

ist 20 Zentimeter hoch und besteht aus Kompost. Die vierte Schicht bildet eine 30 Zentimeter hohe Schicht aus Pflanzen- oder Hochbeeterde. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Muttererde und Kompost.

Wenn Du ein Hochbeet für Zierpflanzen anlegen möchtest, befüllst Du Dein Hochbeet mit einer etwa 20 Zentimeter hohen Kiesschicht. Darauf gibst Du etwa 30 Zentimeter Hochbeeterde.