Kann man Bucheckern essen?

Im Herbst ist es wieder so weit. Neben Eicheln und Kastanien übersäen auch Bucheckern den Boden. Wusstest Du, dass man Bucheckern essen kann?

Dabei handelt es sich um kleine Nüsse in einer glänzenden braunen Schale mit drei scharfen Kanten. Bis zu zwei von ihnen lösen sich aus ihren rauen Fruchtkapseln, wenn sie reif werden. Dabei öffnen sich die vier Lappen des weichspitzigen, ungefähr 15 bis 25 Millimeter großen Fruchtbechers.

Sie enthalten nämlich den leicht giftigen Stoff Fagin (auch Trimethylamin), der in größeren Mengen Magenbeschwerden verursachen kann. Zusätzlich machen enthaltene Alkaloide, Oxal- sowie Blausäure die Früchte leicht giftig.

Bucheckern sind roh schwach giftig. Unverarbeitet sollte man sie daher nur in sehr kleinen Mengen - Kinder am besten gar nicht - verzehren.

Die Nüsschen sind nahrhaft und energiereich. Neben einem Fettanteil von etwa 40 Prozent sind die Bucheckern außerdem reich an Mineralstoffen wie Zink und Eisen sowie einigen Vitaminen.

In der Vergangenheit haben sie in der Not, beispielsweise nach dem Zweiten Weltkrieg, Verwendung gefunden.