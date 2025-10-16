Pilzkrankheit, Stippe, Druckstellen: So heikel sind braune Flecken im Apfel

Hoch motiviert wurden die letzten Äpfel geerntet, um sie weiterzuverarbeiten oder roh zu verzehren. Braune Flecken im Apfel dämpfen die Begeisterung dabei jedoch etwas. Harmloser Schönheitsmakel, physiologische Störung oder ungenießbare Pilzerkrankung - um was handelt es sich genau?

Stippe beim Apfel zeigt sich durch viele kleine braune Flecken. © WikimediaCommons/CC-BY-SA3.0/Rasbak

Die gängigste Ursache für braune Flecken im Apfel ist die Stippigkeit. Dabei handelt es sich um eine physiologische, also Stoffwechselstörung, die für kleine bis mittelgroße Flecken in der Frucht sorgt.

Diese Flecken sind braun und etwas in sich eingesunken, und manchmal erst beim Aufschneiden des Apfels sichtbar.

Man findet sie vermehrt im äußeren Rand der Frucht, allerdings ziehen sie sich auch bis ins Zentrum.

Ursachen

Verursacht wird diese Mangelerscheinung durch ein gestörtes Kalium-Magnesium-Calcium-Gleichgewicht - genauer gesagt durch einen Calciummangel. Calcium sorgt für die Stabilität der Zellwände. Mangelt es am Nährstoff, können diese zusammenbrechen.

Verantwortlich ist dafür meist eine ungleichmäßige Wasserversorgung. Diese kann wetterbedingt, beispielsweise Folge langer Trockenheit, sein.

Aber auch wenn das Nährstoffverhältnis im Boden schlicht nicht den Ansprüchen entspricht, bekommt der Apfel braune Flecken im Fruchtfleisch.

Auch nach einem radikalen Rückschnitt kann den Früchten von den neu angeregten Blättern Calcium entzogen werden.

Anfälliger sind vor allem Bäume mit besonders vielen großen Früchten.

Außerdem sind bestimmte Apfelsorten - wie beispielsweise Boskoop, Cox Orange, Gravensteiner, Glockenapfel, Goldparmäne, Jonagold und Golden Delicious - häufiger betroffen.