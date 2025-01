Krankheitsrisiko? Darf man Eichhörnchen im Winter füttern?

Vielleicht darfst Du Dich auch im Winter an tierischen Besuchern im Garten erfreuen. Aber wie handelt man dann? Darf man Eichhörnchen im Winter füttern?

Darf man Eichhörnchen füttern? Im Winter kann das sinnvoll sein. © 123RF/dpotashkin

Wer Eichhörnchen im Garten hat, kann sich glücklich schätzen. Sie sind nicht nur unterhaltsam anzusehen, wenn sie durch den Garten hüpfen. Die niedlichen Nagetiere sind tatsächlich sogar Bestäuber und verbreiten zudem Samen.

Auch im Winter kann man die rötlichen Nager gelegentlich durch den vielleicht weißen Garten huschen sehen. Sie halten nämlich keinen Winterschlaf, sondern sind stattdessen Winterruher.

Eichhörnchen sind über die Wintermonate also weniger aktiv, verlassen aber dennoch ihren Kobel und sind weiterhin auf der Suche nach Nahrung. Im Herbst legen sie sich bekanntlich Verstecke an, in denen sie Nüsse lagern, um sie im Winter wieder auszugraben.

Die heimischen Eichhörnchen gelten jedoch nicht als bedroht. Brauchen die Wildtiere unsere Hilfe also gar nicht?

Darf man Eichhörnchen im Winter füttern? Und wenn ja, womit und womit nicht? Erfahre es nun.