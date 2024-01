Wann und wo sollte man Nistkästen aufhängen?

Insektenfreundlicher Garten: So summt es in Deinen Beeten

Nistkästen kann man - für die Vögel gut sichtbar - an Hauswänden, Gartenhäuser, Schuppen, auf dem Balkon sowie an Bäumen anbringen. Möchte man den Nistkasten an einem Baum aufhängen, sollten rostfreie Alunägel verwendet werden, um dem Baum nicht zu schaden. Auch stabile Drahtbügel eignen sich. Außerdem kann man den Nistkasten auf einem Pfahl befestigen.

Diese Orte sollten für Katzen und Marder möglichst nicht erreichbar sein. Daher sollte der Pfosten möglichst glatt sein.

Zudem sollten sie auch vor Wind, Regen und Sonne geschützt sein. Mit dem Einflugloch nach Osten beziehungsweise Südosten ausgerichtet, ist die Nisthilfe am optimalsten platziert, denn so zeigt sie weder in die Wetterseite noch in die pralle Sonne. Will man den Nistkasten richtig aufhängen, sollte man ihn zudem keinesfalls nach hinten geneigt anbringen, da sonst Regen eintreten kann. Stattdessen kann er leicht nach vorne neigen.

Sofern beim Kauf nicht anders angegeben, sollten sie etwa in zwei bis drei Meter Höhe angebracht werden. Bei großen Vögeln sogar vier bis sechs Meter.