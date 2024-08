Achtung! Grashüpfer können tatsächlich zubeißen

Weitere Artikel zu tierischen Besuchern im Garten findest Du in der Rubrik " Tierschutz im Garten " .

Oft hört man sie eher, als sie zu sehen, geschweige denn in direkten Kontakt mit ihnen zu kommen. Aber können Grashüpfer beißen?

Fühlen sie sich bedroht, können Grashüpfer beißen. © 123RF/unovidual

Das Zirpen klingt nach Sommer und eventuell nach Kindheit. Damals hat man vielleicht noch gerne versucht, die Insekten zu fangen.

Heute kommt man in der Regel nicht mehr so häufig in direkten Kontakt mit Heuschrecken - außer man ist Besitzer von Bartagamen oder anderen Reptilien, die sich über die Insekten freuen.

Grashüpfer sind Teil der Gattung der Heuschrecken - genauer gesagt der Feldheuschrecken. Eine der häufigsten Arten in Deutschland ist der Gemeine Grashüpfer (Pseudochorthippus parallelus).

Er ist grün bis bräunlich, manchmal sogar mit rötlichen bis lila Spuren, und wird bis zu etwa zwei Zentimeter lang.

Klein und harmlos also, oder?