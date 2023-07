Vögel fliegen gegen die Scheibe? So verhindert man Vogelschlag

Vogelschlag: Ein Kummer für Vogelfans und Fensterputzer gleichermaßen. Wie Du verhinderst, dass Vögel ständig gegen Fensterscheiben fliegen, verrät Dir TAG24.

Von Nele Fischer

Hast Du schon mal einen toten Vogel vor dem Fenster oder der Gartentür gehabt, aber gar keine Katze, die diesen hätte abgeschleppt haben können? Vermutlich handelt es sich dabei um ein Opfer von Vogelschlag. Lies weiter, um zu erfahren, wie Du verhinderst, dass Vögel gegen die Scheibe fliegen.

Vögel fliegen immer gegen die Scheibe? Das kannst Du tun, um Vogelschlag zu verhindern. © 123RF/eivaisla Circa 100 Millionen Vögel sterben in Deutschland jährlich infolge eines Zusammenstoßes mit einer Scheibe. Vermutlich sind es sogar noch mehr tote Tiere, die nach der Kollision von einer Katze oder einem anderen kleinen Raubtier verschleppt wurden, oder aber erst später an den Folgen sterben. Aber was kann man tun, wenn Vögel gegen die Scheibe fliegen? Und wie kann man Fenster gegen Vogelschlag schützen? Die können schließlich auch beschädigt oder extrem schmutzig werden.

Warum fliegen Vögel gegen Scheiben?

Vögel keiner Größe sind prinzipiell vor Vogelschlag sicher. Nicht nur Spatzen und Meisen, sondern auch beispielsweise Greifvögel können Glasfronten übersehen und mit ihnen kollidieren. Dabei handelt es sich um keine lebensmüden Aktionen von Kamikaze-Vögeln, sondern es liegt daran, dass sie das Glas nicht immer wahrnehmen können. Entweder sehen sie durch dieses hindurch und versuchen, durch das Glas an ihr Ziel zu kommen, oder sie steuern direkt darauf zu, wenn sie die Spiegelung von Objekten wie Bäumen in der Umgebung für echt halten. Gefahr droht daher bei allen großen Fensterfronten, gläsernen Überdachungen an Bushaltestellen, Wintergärten, verglasten Häuserecken, Fenstern und großen Glastüren.

Tatort Bushaltestelle: Wie schnell landet mal ein Krümel vom Brötchen auf dem Boden. Auf der Jagd nach diesem geht es schnell, dass Taube oder Spatz gegen die Scheibe fliegen. © 123RF/askoldsb

Was tun mit dem Vogel, der gegen eine Scheibe geflogen ist?

Auch wenn es so scheint, sind die Vögel nach so einem Zusammenstoß nicht immer sofort tot. Manchmal sind sie tatsächlich nur bewusstlos. Findest Du einen solchen Vogel oder hörst ihn sogar direkt in die Scheibe fliegen und abstürzen, kannst Du ihn 1. Schritt: Nach Lebenszeichen untersuchen: Kannst Du seinen Puls oder seine Atmung spüren? Weiten sich die Pupillen, wenn Du ihm vorsichtig mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtest? 2. Schritt: Nimmst Du ein solches Lebenszeichen wahr, lege den Vogel behutsam in einen Karton mit Licht- und Luftlöchern sowie mit einem Handtuch ausgelegt. 3. Schritt: Stelle den Karton an einen ruhigen und sicheren Platz, und warte. 4. Schritt: Hat er sich nach einer Stunde erholt, kannst Du versuchen, ihn draußen frei- und fliegen zu lassen. 5. Schritt: Hat er sich nach zwei bis drei Stunden immer noch nicht erholt oder sichtbare Verletzungen, solltest Du einen Tierarzt kontaktieren oder diesen gleich direkt aufsuchen. Beachte allerdings, dass Vögel, die die Kollision überlebt haben, häufig innere Verletzungen haben und oft auch nach einer Behandlung langfristig nur geringe Überlebenschancen haben.

Was tun, damit Vögel nicht gegen die Scheibe fliegen?

Du fragst Dich jetzt sicher: "Wie kann ich verhindern, dass Vögel gegen die Scheibe fliegen?". Um die Vögel vor diesem Schicksal zu bewahren, gibt es Möglichkeiten, mit denen man einen Vogelschlag verhindern kann. Aber was hilft am besten gegen Vogelschlag? Einige Möglichkeiten werden Dir nun vorgestellt.

1. Fenster-Aufkleber gegen Vogelschlag

Um Glasscheiben für Vögel sichtbar zu machen, ist es wohl am naheliegendsten, die Fenster mit Markierungen zu bekleben. Dafür gibt es viele Möglichkeiten - alle unterschiedlich effektiv. Was immer noch häufig verwendet wird, allerdings keine positive Wirkung zeigt, sind Fenster-Aufkleber von Vogel-Silhouetten. Diese sehen Vögel häufig nicht als Feind, sondern nur als Hindernis, das sie dann versuchen, zu umfliegen und fliegen dann natürlich trotzdem gegen die Scheibe.

Diese altbekannten Sticker sind eigentlich sinnlos. Vögel sehen diese lediglich als Hindernis, das sie zu umfliegen versuchen - erfolglos. © 123RF/sheris9

Will man Fenster vor Vogelschlag schützen, sind Klebestreifen an den Fenstern am effektivsten. Etwa fünf Millimeter dünne senkrechte Streifen sollen daher mit einem Abstand von höchstens zehn Zentimetern dafür sorgen, dass Vögeln der Weg versperrt wird. Drei Millimeter dünne waagerechte Streifen mit höchstens fünf Zentimeter Abstand zum nächsten Streifen haben den gleichen Effekt und werden von den Vögeln als zu eng eingeschätzt, um durch sie hindurch zu fliegen. Effektiv Vögel abwehren und gleichzeitig schützen kannst du beispielsweise mit diesen selbstklebenden reflektierende Klebestreifen mit Rautenmuster.

Auch Vogelschutzfolien mit engem Punktmuster sind, wenn auch nicht sehr ästhetisch, zumindest wirksam darin, Vögel vor einer Kollision mit einer Fensterscheibe zu bewahren. Am auffälligsten sind kontrastreiche oder orange Musterungen, aber auch halbtransparente, milchige Markierungen werden wahrgenommen.

2. Fensterbilder und -dekoration

Gerade Treppenhäuser und Glasfassaden in Schulen und Kindergärten sowie Schaufenster können bunt geschmückt werden. Bunte, kontrastreiche und dichte Dekoration kann dazu vor einem fatalen Zusammenstoß bewahren. Orange Markierungen sollen Vögel sogar in der Dämmerung noch erkennen können. Dafür eignen sich bunte Dekorationen, Fensterschmuck sowie Zeichnungen mit Fensterfarben oder Dekosprays. Wem auffällige Dekorationen und Muster gefallen, kann natürlich auch zu Hause seiner Kreativität freien Lauf lassen und so zum Vogelschutz beitragen. 20 er Set buntes ästhetisches Fensterbild mit Kolibris



Tipp: Eine Faustregel hinsichtlich der Abstände zwischen Streifen und Musterungen zum Abhalten von Vögeln besagt, dass die Abstände nicht größer sein sollten als eine Handfläche.

3. Mit Fliegengittern Vogelschlag verhindern

Auch ein Insektengitter kann eventuell einen Vogelschlag verhindern. Werden Fliegengitter oder -netze außen an dem Fenster angebracht, reduzieren sie zum einen die Durchsicht, verringern aber vor allem die Reflexion, und dienen zudem als eine Art Puffer, da das Netz in der Regel etwas vom Fenster entfernt ist. Dieses bremst einen Vogel gegebenenfalls etwas ab, sollte dieser sich in Richtung Fenster verirrt haben. Schutznetz mit selbstklebendem Magnetstreifen

4. Durch Rollläden Fenster vor Vogelschlag schützen

Wo es sich anbietet, können außen an den Fenstern auch Rollläden angebracht werden. Durch diese kann sich die Umgebung nicht im Fenster spiegeln und die Vögel fehlleiten. Etwas weniger effektiv, aber möglich ist es auch, innen Jalousien, Vorhänge und Rollos zu verwenden. Diese verhindern den Durchblick, lassen das Fenster aber dennoch die Umgebung widerspiegeln.

Der Durchblick lässt sich übrigens auch ganz einfach behindern, indem auf das Fensterputzen verzichtet wird. Staubige, schmutzige Fenster machen das Fenster für Vögel etwas besser sichtbar, allerdings muss es für diesen positiven Effekt auch schon sehr verschmutzt sein.

Mit Jalousien und Rollläden kann man Fenster vor Vogelschlag schützen. © 123RF/udo72

5. Windspiel gegen Vogelschlag

Eine weitere Möglichkeit ist ein Windspiel. Dabei muss es sich nicht unbedingt um ein klimperndes oder klapperndes handeln, das Dich nachts wach hält. Allein die Bewegungen, beispielsweise einer rotierenden Spirale, können Vögel vom Fenster wegleiten. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte es sich allerdings um ein großes Exemplar oder um mehrere Modelle nebeneinander handeln, da es sonst ähnlich viel bewirkt wie die wirkungslosen Vogelsilhouetten. Reflektierendes Spiral-Windspiel

Tipp: Hast Du Futterstellen und Nistkästen bei Dir im Garten stehen, stelle diese nicht zu dicht an Fenster, da das die Wahrscheinlichkeit für Zusammenstöße erhöhen könnte.

6. Vogelschutzgläser

Zusätzlich zu Maßnahmen für bestehende Fenster gibt es auch einiges, was man bei der Planung von Glasfassaden und Fensterfronten beachten kann. So gibt es verschiedene Arten von Vogelschutzgläsern. Im Gegensatz zu Menschen können Vögel UV-Licht sehen. Diese Tatsache kann genutzt werden, um mithilfe von Glasscheiben, die ultraviolettes Licht reflektieren, Vögel vor einer Kollision mit dem Fenster zu schützen. Andere ähnliche Maßnahmen, wie die Nutzung von UV-Stiften und UV-Folien, sollen in Tests aber nicht überzeugt haben. Außerdem gibt es spezielle halbtransparente Fenster, die den Vögeln die Durchsicht nehmen, wodurch sie das Fenster nicht mehr für eine freie Fläche und Flugbahn halten können. Dazu können Fensterscheiben entspiegelt sein, was auch zu einem Wahrnehmen des Fensters als Hindernis führt. Halbtransparente Fensterfolien sind online erhältlich und dienen als Sichtschutz und Vogelabwehr.



Ein entspiegeltes Glas oder Markierungen durch Streifen am Fenster hätten diesen Vogel vielleicht vor dem Tod bewahren können. © 123RF/gastas