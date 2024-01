So lässt sich der Weihnachtsbaum wieder einpflanzen

Was man weiterhin beachten muss, wenn man seinen Weihnachtsbaum wieder einpflanzen möchte, erfährst Du im Folgenden.

So muss dieser nicht entsorgt werden, sondern kann im Winter stattdessen eingepflanzt im Garten geschmückt oder eines Tages doch gefällt werden, aber somit zumindest ein zweites Mal als Weihnachtsbaum dienen.

Dabei werden in der Regel die Wurzeln beschädigt, sodass der Baum im Topf nicht mehr überlebensfähig ist und die Feiertage nicht übersteht.

Bevor man den Weihnachtsbaum im Topf nach den Feiertagen wieder nach draußen setzt, sollte er sich einige Tage bis Wochen in einem kühlen, unbeheizten Raum der Wohnung, beispielsweise einem hellen Treppenhaus oder im Wintergarten, akklimatisieren. Dabei darf auch nicht das Gießen vergessen werden.

Nach dem Weihnachtsfest sollte sich der Weihnachtsbaum nach höchstens zehn Tagen aus dem Wohnzimmer verabschieden. Der Übergang in ein anderes Klima, zum Beispiel auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten, sollte allerdings schonend erfolgen.

Durch die Beheizung während der Weihnachtstage wurde die Frostresistenz gebrochen, sodass der Baum nach dem Einpflanzen in frostfreiem Boden erst einmal keinen Frost mehr verträgt.

Nach guter Pflege während der zehn Tage im Wohnzimmer zu Weihnachten, und einem Zwischenstopp im kühlen, aber hellen Wintergarten, Hausflur, im Keller oder in der Garage, kann der Baum nach dem letzten Frost im Garten eingepflanzt werden.

Will man seinen Weihnachtsbaum wieder einpflanzen, ist der Erfolg nicht garantiert, denn es gelingt nicht immer. Daher sollte man möglichst die besten Bedingungen gewährleisten.

1. Schritt: Zum Einpflanzen sollte ein großzügiges Loch ausgehoben werden. Dieses sollte etwa zehn Zentimeter tiefer sein als der Wurzelballen und etwa doppelt so weit wie der Durchmesser.

2. Schritt: Dann wird die Pflanze vorsichtig aus dem Topf geholt. Dabei dürfen die Wurzeln nicht beschädigt werden.

3. Schritt: Die Pflanze wird nun so tief eingesetzt, dass der Stamm nicht unter der Erde ist.

4. Schritt: Das Loch wird anschließend mit Erde und Kompost gefüllt, ohne den Stamm zu bedecken, und festgetreten.

5. Schritt: Um den Stamm wird nun mit einem Gießrand eine Art Wall angehäuft, sodass das Wasser nicht verläuft und woanders versickert. Dabei darf eine Pfütze entstehen, sodass die Erde um den Baum verschlammen kann.

Das ist nicht für den Baum an sich wichtig, sondern für den Wurzelballen. Ohne diese Menge an Wasser gelangt die Erde nicht bis an die Wurzeln heran und es bleiben Luftlöcher.

6. Schritt: Zur Stabilität können drei Pfähle um den Stamm platziert und mit Schnur verbunden werden.

7. Schritt: In den folgenden drei Wochen sollte der Baum täglich gut gegossen werden. Verfärbt er sich, kann er zudem gedüngt werden.