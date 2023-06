Wie man richtig die Hecke schneidet - Diese 5 Tipps solltest Du kennen

Beim Hecke Schneiden kommt es darauf an, ob es sich um eine Laub- oder Nadelhecke handelt. Wie Du Deine Hecke in Form schneidest, wann der richtige Zeitpunkt ist und was Du laut Bundesnaturschutzgesetz beachten solltest, das findest Du im Anschluss!

3. Tipp: Man sollte die Breite der Hecke immer an den natürlichen Wuchs der Pflanze anpassen. Hochwachsende Heckenpflanzen können in der Regel schmaler geschnitten werden als buschig wachsende.

1. Tipp: Schneide die Hecke immer in einem leichten Trapez- oder Zylinderprofil. Diese Schnitte haben den Vorteil, dass die ganze Pflanze genügend Licht abbekommt. So beugt man kahlen Stellen vor.

Wer seine Hecke wieder in Form bringen möchte, kann nicht so viel falsch machen. Mit diesen 5 Tipps gelingt es auf jeden Fall!

Laubhecken werden zweimal im Jahr geschnitten. Die idealen Zeiträume sind im Februar und im Juni. Wer seine Hecke gerne besonders akkurat und gerade hat, der kann auch im Spätsommer, im August, noch mal zur Heckenschere greifen.

Im Februar wird die Hecke in Form geschnitten. Nach dem frühen Rückschnitt steckt die Hecke ihre Energie in die Regeneration, um anschließend auszutreiben. Das nimmt allerdings Zeit in Anspruch, weshalb die Hecke noch bis in den Sommer hinein ihre Form vom frühen Pflegeschnitt behält.

Beim zweiten Schnitt im Juni wird die Form leicht nachgeschnitten. Dabei sollten Gartenbesitzer aufgrund der womöglich nistenden Vögel allerdings vorsichtig vorgehen.