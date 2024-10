Im Keller, Wohnzimmer, im Freien? So sollte der Oleander überwintern

Heimische Winter unterscheiden sich stark von denen im Süden? Wie sollte hier also ein Oleander überwintern?

Der Oleander ( Nerium oleander ), auch Rosenlorbeer genannt, ist robust und blühfreudig und somit eine beliebte Kübelpflanze für Garten, Terrasse und Balkon. Da sie am Mittelmeer heimisch ist, ist sie allerdings nicht winterhart und übersteht nur gelegentlichen leichten Frost.

Damit das Nerium am geeigneten Standort gut durch den Winter kommt, wird er am besten schon für das Einwintern vorbereitet. Dazu wird die Pflanze ausgeputzt, ihre trockenen und abgestorbenen Blätter und Triebe entfernt, sowie auf Krankheiten und Schädlinge, wie Schild- und Wollläuse kontrolliert.

Zum Schutz vor Frostschäden sollte der Oleander idealerweise bei zwei bis zehn Grad Celsius überwintern. Die immergrüne Pflanze braucht außerdem einen hellen und luftigen Platz.

Eingewintert wird die Pflanze jedoch am besten so spät wie möglich. Bis die Fröste streng und die Tage eisig werden, kann der Oleander noch geschützt an der Hauswand sowie beispielsweise mit Vlies geschützt werden.

Etwa ab Mitte November, wenn es dauerhaft eisig bleibt, geht es für die Oleanderpflanze ins Winterquartier.